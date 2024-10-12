Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест, отсрочит первые поставки самолета 777X на год и убытки в размере 5 миллиардов долларов за третий квартал, поскольку из-за месячной забастовки ситуация в компании продолжает ухудшаться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что генеральный директор Boeing Келли Ортберг в своем обращении к работникам отметил, что компания вынуждена сократить рабочую силу, чтобы соответствовать финансовым реалиям, поскольку забастовка 33 тысяч работников Западного побережья США приостановила производство самолетов 737 MAX, 767 и 777.

Мы пересматриваем уровни нашего штата в соответствии с финансовой реальностью и фокусируемся на приоритетах. В ближайшие месяцы мы планируем сократить количество сотрудников примерно на 10%. Это сокращение касается как руководителей, так и сотрудников, - говорится в сообщении.

Отмечается, что акции Boeing упали на 1,7% во время торгов после закрытия рынка.

Компания Boeing зафиксировал убытки в размере 5 миллиардов долларов в своих оборонных и коммерческих подразделениях.

Достижение соглашения для прекращения забастовки является критическим для Boeing, поскольку в среду компания подала жалобу на несправедливые условия труда, обвинив профсоюз рабочих в недобросовестных переговорах. Агентство рейтинга S&P подсчитало, что забастовка стоит Boeing 1 миллиард долларов ежемесячно, и компания рискует потерять свой престижный инвестиционный кредитный рейтинг.

Генеральный дирекор также сообщил, что Boeing проинформировал клиентов о том, что первую поставку 777X теперь ожидают в 2026 году из-за проблем с разработкой, прекращением тестовых полетов и забастовкой. Ранее компания уже сталкивалась с трудностями в сертификации 777X, что значительно отложило запуск самолета.

Компания Boeing, которая должна представить свои финансовые результаты за третий квартал 23 октября, заявила в отдельном заявлении, что ожидает дохода в 17,8 миллиарда долларов, убытка на акцию в 9,97 доллара и отрицательного операционного денежного потока в 1,3 миллиарда долларов.

Хотя наш бизнес сталкивается с краткосрочными вызовами, мы принимаем важные стратегические решения для будущего и имеем четкое представление о том, что необходимо сделать для восстановления компании, - дополнил Ортберг в заявлении.

Boeing прекратит программу грузовых самолетов 767 в 2027 году после завершения поставок последних 29 заказанных самолетов, но продолжит производство самолета-заправщика KC-46A.

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Компания также заявила, что в связи с сокращением рабочих мест она завершит программу отпусков для сотрудников с фиксированной зарплатой, объявленную в сентябре.

Издание обращает внимание, что еще до начала забастовки 13 сентября компания несла убытки, пытаясь восстановиться после проблем с безопасностью, которые привели к аварии с новым самолетом в январе.

На этой неделе издание сообщило, что Boeing рассматривает варианты привлечения миллиардов долларов через продажу акций и ценных бумаг, подобных акциям.

Среди этих вариантов рассматривается продажа обыкновенных акций и таких ценных бумаг, как обязательные конвертируемые облигации и привилегированные акции. Один из источников отметил, что Boeing рекомендовали привлечь примерно 10 миллиардов долларов.

Компания имеет около 60 миллиардов долларов долга и зафиксировала убытки от операционного денежного потока на сумму более 7 миллиардов долларов за первое полугодие 2024 года.

Аналитики оценивают, что Boeing необходимо привлечь от 10 до 15 миллиардов долларов, чтобы сохранить свой рейтинг.

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