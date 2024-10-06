Две итальянские фирмы обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing

В Италии двум компаниям-субподрядчикам Manufacturing Process Specification (MPS) и обанкротившейся Processi Speciali, базирующейся в Бриндизи, предъявили обвинения в поставках несоответствующих требованиям безопасности компонентов для производства самолетов Boeing 787 Dreamliner. Также по делу проходят семь человек. Пишет это сообщает ANSA и Reuters со ссылкой на отчет прокуратуры города Бриндизи, пишет УНН.

Детали

Расследование началось в конце 2021 года, после того, как компания Boeing заявила, что некоторые детали для ее самолета 787 Dreamliner, которые поставлял подрядчик итальянской аэрокосмической группы Leonardo, были изготовлены ненадлежащим образом.

Среди лиц, против которых ведется расследование, - владелец MPS Антонио Ингроссо и его отец Винченцо, который возглавлял Processi Speciali. Как сообщил Reuters их адвокат, оба фигуранта "убеждены, что действовали в полном соответствии с законом".

По версии обвинения, подконтрольные им компании направляли заказчику - компании Leonardo-Aerostrutture - запчасти, которые не соответствуют требованиям авиационной безопасности. Детали предназначались для производства секторов 44 и 46 самолета Boeing 787 Dreamliner, приводит данные из отчета ANSA. Прокуратура признала Boeing и Leonardo пострадавшими от действий компаний.Boeing в последние месяцы сталкивается с пристальным вниманием регуляторов из-за ряда событий с самолетами.

Напомним

Сотни рабочих Boeing провели забастовку на заводе вблизи Сиэтла, отклонив предложение о повышении зарплаты. Забастовка может парализовать производство самолетов 737, 777 и 767, поставки которых уже задерживаются.