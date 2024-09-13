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Cпівробітники Boeing оголосили у США перший за 16 років масовий страйк

Cпівробітники Boeing оголосили у США перший за 16 років масовий страйк

Київ • УНН

 • 16516 перегляди

Сотні робітників Boeing розпочали страйк на заводі поблизу Сіетла, відхиливши пропозицію про підвищення зарплати. Страйк може паралізувати виробництво літаків 737, 777 і 767, поставки яких вже затримуються.

Сотні робітників почали страйковий пікет на фабриці Renton поблизу Сіетла, де виробляють 737 Max, флагманський літак американського авіавиробника.

Пише УНН із посиланням на ORF News.

У Сполучених Штатах працівники компанії Boeing вирішили оголосити страйк, перший з 2008 року. Як оголосив голова профспілки IAM Джон Холден, працівники відхилили пропозицію про підвищення заробітної плати 94,6% голосів. Групи співробітників компанії з Сіетла та Портленда вирішили зупинити виробництво, вважаючи недостатнім підвищення зарплати на 25% протягом наступних чотирьох років.

Очікується, що страйк призведе до закриття двох великих авіаскладальних заводів у регіоні Пьюджет-Саунд. Це паралізує виробництво вантажних літаків 737, 777 і 767, поставки яких і так затримуються.

Незважаючи на масове голосування на користь страйку, група Boeing оголосила в прес-релізі, що вона "віддана" переговорам.

Довідка

Керівництво Boeing і представники IAM місяцями вели переговори щодо нового колективного договору. Існуючий договір діє вже 16 років. Профспілки вимагають компенсації втрат попередніх років. Також ідеться про відновлення пенсійної системи.

Кілька днів тому було досягнуто домовленості про підвищення зарплати на 25% протягом чотирьох років. Boeing також пообіцяв великі інвестиції в регіоні. Профспілка рекомендувала прийняти угоду, втім останніми днями кількість критичних коментарів зросла.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що у Чилі на найбільшій у світі мідній шахті робітники оголосили страйк.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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