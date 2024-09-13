Сотрудники Boeing объявили в США первую за 16 лет массовую забастовку

Сотни рабочих начали забастовочный пикет на фабрике Renton вблизи Сиэтла, где производят 737 Max, флагманский самолет американского авиапроизводителя.

Пишет УНН со ссылкой на ORF News.

В Соединенных Штатах работники компании Boeing решили объявить забастовку, первую с 2008 года. Как объявил председатель профсоюза IAM Джон Холден, работники отклонили предложение о повышении заработной платы 94,6% голосов. Группы сотрудников компании из Сиэтла и Портленда решили остановить производство, считая недостаточным повышение зарплаты на 25% в течение следующих четырех лет.

Ожидается, что забастовка приведет к закрытию двух крупных авиасборочных заводов в регионе Пьюджет-Саунд. Это парализует производство грузовых самолетов 737, 777 и 767, поставки которых и так задерживаются.

Несмотря на массовое голосование в пользу забастовки, группа Boeing объявила в пресс-релизе, что она «привержена» переговорам.

Справка

Руководство Boeing и представители IAM месяцами вели переговоры по новому коллективному договору. Существующий договор действует уже 16 лет. Профсоюзы требуют компенсации потерь предыдущих лет. Также речь идет о восстановлении пенсионной системы.

Несколько дней назад была достигнута договоренность о повышении зарплаты на 25% в течение четырех лет. Boeing также пообещал крупные инвестиции в регионе. Профсоюз рекомендовал принять соглашение, впрочем в последние дни количество критических комментариев возросло.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что в Чили на крупнейшей в мире медной шахти рабочие объявили забастовку.

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