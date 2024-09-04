Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити
Киев • УНН
Крупнейшая гидроэлектростанция Гаити прекратила работу из-за массовых протестов. Демонстранты требуют справедливого распределения электроэнергии по всей стране, а не только в столице Порт-о-Пренс.
Протесты парализовали работу крупнейшей гидроэлектростанции Гаити. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во вторник государственная энергетическая компания Electricite d'Haiti (EDH) сообщила, что работа крупнейшей гидроэлектростанции Гаити полностью остановилась из-за массовых протестов.
Снижение производства электроэнергии началось в понедельник, когда протестующие захватили станцию, требуя справедливого распределения электроэнергии в других районах страны, а не только в столице Порт-о-Пренси. Ведь жители столицы вынуждены использовать дизельные генераторы и солнечные батареи, сталкиваются с энергетическим кризисом.
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