Протести зупинили роботу найбільшої ГЕС Гаїті

Протести паралізували роботу найбільшої гідроелектростанції Гаїті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У вівторок державна енергетична компанія Electricite d'Haiti (EDH) повідомила, що робота найбільшої гідроелектростанції Гаїті повністю зупинилася через масові протести.

Зниження виробництва електроенергії почалося в понеділок, коли протестувальники захопили станцію, вимагаючи справедливого розподілу електроенергії в інших районах країни, а не лише в столиці Порт-о-Пренсі. Адже мешканці столиці змушені використовувати дизельні генератори та сонячні батареї, стикаються енергетичною кризою.

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