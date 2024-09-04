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Протести зупинили роботу найбільшої ГЕС Гаїті

Протести зупинили роботу найбільшої ГЕС Гаїті

Київ • УНН

 • 164793 перегляди

Найбільша гідроелектростанція Гаїті припинила роботу через масові протести. Демонстранти вимагають справедливого розподілу електроенергії по всій країні, а не лише в столиці Порт-о-Пренс.

Протести паралізували роботу найбільшої гідроелектростанції Гаїті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У вівторок державна енергетична компанія Electricite d'Haiti (EDH) повідомила, що робота найбільшої гідроелектростанції Гаїті повністю зупинилася через масові протести.

Зниження виробництва електроенергії почалося в понеділок, коли протестувальники захопили станцію, вимагаючи справедливого розподілу електроенергії в інших районах країни, а не лише в столиці Порт-о-Пренсі. Адже мешканці столиці змушені використовувати дизельні генератори та сонячні батареї, стикаються енергетичною кризою.

40 мігрантів загинули в пожежі на човні біля берегів Гаїті20.07.24, 09:51 • 21236 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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