По меньшей мере 40 мигрантов погибли после того, как лодка, на которой они ехали, вспыхнула у северного побережья Гаити, сообщает агентство ООН, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что береговая охрана Гаити спасла еще 41 человека.

По данным МОМ, судно следовало из Кап-Аитена на острова Теркс и Кайкос, расположенные на расстоянии более 220 км.

Точная причина пожара пока не ясна, но местный чиновник сообщил Reuters, что люди на лодке зажигали свечи в ритуале, прося безопасного прохода, в результате чего вспыхнули бочки с бензином.

Пострадавшим оказывается помощь со стороны МОМ, 11 из них доставлены в ближайшую больницу, сообщает агентство.

Дополнение

Десятки тысяч людей ежегодно покидают Гаити, спасаясь от бедности, беззакония и бандитского насилия у себя дома.

Соперничающие вооруженные группы взяли под свой контроль столицу Порт-о-Пренс в начале этого года, вынудив премьер-министра Ариэля Анри уйти в отставку через несколько недель.

По данным ООН, в результате группового насилия в среднем погибло или было ранено более одного человека в час за первые три месяца этого года.

По данным МОМ, в этом году более 86 000 мигрантов были насильно возвращены на Гаити соседними странами, несмотря на рост насилия.

В этой карибской стране произошла эскалация насилия после убийства президента Жовенеля Моиза три года назад.

Сотни кенийских полицейских прибыли на Гаити в этом месяце в рамках миссии по оказанию помощи полиции Гаити в борьбе с бандами.