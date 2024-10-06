Дві італійські фірми звинуватили у постачанні неякісних деталей для Boeing
Київ • УНН
Дві італійські компанії-субпідрядники звинувачені у постачанні невідповідних вимогам безпеки компонентів для Boeing 787 Dreamliner. Розслідування розпочалося після заяви Boeing про неналежне виготовлення деяких деталей італійським підрядником.
В Італії двом компаніям-субпідрядникам Manufacturing Process Specification (MPS) і збанкрутілій Processi Speciali, що базується в Бріндізі, пред'явили звинувачення в постачаннях невідповідних вимогам безпеки компонентів для виробництва літаків Boeing 787 Dreamliner. Також у справі проходять семеро людей. Пише це повідомляє ANSA і Reuters з посиланням на звіт прокуратури міста Бріндізі, пише УНН.
Деталі
Розслідування розпочалося наприкінці 2021 року, після того, як компанія Boeing заявила, що деякі деталі для її літака 787 Dreamliner, які постачав підрядник італійської аерокосмічної групи Leonardo, були виготовлені неналежним чином.
Серед осіб, проти яких ведеться розслідування, - власник MPS Антоніо Інґроссо та його батько Вінченцо, який очолював Processi Speciali. Як повідомив Reuters їх адвокат, обидва фігуранти "переконані, що діяли у повній відповідності до закону".
За версією звинувачення, підконтрольні ним компанії направляли замовнику – компанії Leonardo-Aerostrutture – запчастини, які не відповідають вимогам авіаційної безпеки. Деталі призначалися для виробництва секторів 44 та 46 літака Boeing 787 Dreamliner, наводить дані зі звіту ANSA. Прокуратура визнала Boeing та Leonardo постраждалими від дій компаній.Boeing останніми місяцями стикається з пильною увагою регуляторів через низку подій з літаками.
Нагадаємо
Сотні робітників Boeing провели страйк на заводі поблизу Сіетла, відхиливши пропозицію про підвищення зарплати. Страйк може паралізувати виробництво літаків 737, 777 і 767, поставки яких вже затримуються.