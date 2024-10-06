Дві італійські фірми звинуватили у постачанні неякісних деталей для Boeing

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54864 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103763 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142065 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117571 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109775 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114113 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139755 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75219 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83670 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177456 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 27275 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32128 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31171 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22879 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 35124 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142070 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139758 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177457 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516188 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5940 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31171 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32128 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35123 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59112 перегляди
Актуальне
Дві італійські фірми звинуватили у постачанні неякісних деталей для Boeing

Дві італійські фірми звинуватили у постачанні неякісних деталей для Boeing

Київ • УНН

 • 46285 перегляди

Дві італійські компанії-субпідрядники звинувачені у постачанні невідповідних вимогам безпеки компонентів для Boeing 787 Dreamliner. Розслідування розпочалося після заяви Boeing про неналежне виготовлення деяких деталей італійським підрядником.

В Італії двом компаніям-субпідрядникам Manufacturing Process Specification (MPS) і збанкрутілій Processi Speciali, що базується в Бріндізі, пред'явили звинувачення в постачаннях невідповідних вимогам безпеки компонентів для виробництва літаків Boeing 787 Dreamliner. Також у справі проходять семеро людей. Пише це повідомляє ANSA і Reuters з посиланням на звіт прокуратури міста Бріндізі, пише УНН.

Деталі

Розслідування розпочалося наприкінці 2021 року, після того, як компанія Boeing заявила, що деякі деталі для її літака 787 Dreamliner, які постачав підрядник італійської аерокосмічної групи Leonardo, були виготовлені неналежним чином.

Серед осіб, проти яких ведеться розслідування, - власник MPS Антоніо Інґроссо та його батько Вінченцо, який очолював Processi Speciali. Як повідомив Reuters їх адвокат, обидва фігуранти "переконані, що діяли у повній відповідності до закону".

За версією звинувачення, підконтрольні ним компанії направляли замовнику – компанії Leonardo-Aerostrutture – запчастини, які не відповідають вимогам авіаційної безпеки. Деталі призначалися для виробництва секторів 44 та 46 літака Boeing 787 Dreamliner, наводить дані зі звіту ANSA. Прокуратура визнала Boeing та Leonardo постраждалими від дій компаній.Boeing останніми місяцями стикається з пильною увагою регуляторів через низку подій з літаками.

Нагадаємо

Сотні робітників Boeing провели страйк на заводі поблизу Сіетла, відхиливши пропозицію про підвищення зарплати. Страйк може паралізувати виробництво літаків 737, 777 і 767, поставки яких вже затримуються.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
boinh-737Боїнг 737
boinhБоїнг
reutersReuters
italiiaІталія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35