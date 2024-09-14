Забастовка на заводе Boeing может усилить дефицит самолетов и повысить цены на билеты

Первая забастовка за 16 лет на заводе Boeing может повлечь вопрос ухудшения глобального дефицита самолетов и повышение цены на авиабилеты. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Американский самолетостроительный завод Boeing на Западном побережье объявил о забастовке, начавшейся в полночь в пятницу. Это первая забастовка компании с 2008 года, когда подавляющее большинство работников отказалось от нового контракта, приостановив производство популярной модели Boeing 737 MAX.

Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что забастовка может еще больше усугубить глобальный дефицит самолетов, что уже влияет на повышение цен на авиабилеты и заставляет авиакомпании продолжать эксплуатацию старых самолетов. Нехватка новых самолетов может ухудшить ситуацию на рынке и подтолкнуть стоимость авиаперелетов еще выше.

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