Забастовка на заводе Boeing может усилить дефицит самолетов и повысить цены на билеты
Киев • УНН
Первая за 16 лет забастовка на заводе Boeing началась в пятницу. Это может ухудшить глобальный дефицит самолетов, привести к дальнейшему росту цен на авиабилеты и заставить авиакомпании эксплуатировать старые самолеты.
Первая забастовка за 16 лет на заводе Boeing может повлечь вопрос ухудшения глобального дефицита самолетов и повышение цены на авиабилеты. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Американский самолетостроительный завод Boeing на Западном побережье объявил о забастовке, начавшейся в полночь в пятницу. Это первая забастовка компании с 2008 года, когда подавляющее большинство работников отказалось от нового контракта, приостановив производство популярной модели Boeing 737 MAX.
Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что забастовка может еще больше усугубить глобальный дефицит самолетов, что уже влияет на повышение цен на авиабилеты и заставляет авиакомпании продолжать эксплуатацию старых самолетов. Нехватка новых самолетов может ухудшить ситуацию на рынке и подтолкнуть стоимость авиаперелетов еще выше.
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