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Страйк на заводі Boeing може посилити дефіцит літаків і підвищити ціни на квитки

Страйк на заводі Boeing може посилити дефіцит літаків і підвищити ціни на квитки

Київ • УНН

 • 30157 перегляди

Перший за 16 років страйк на заводі Boeing розпочався в п'ятницю. Це може погіршити глобальний дефіцит літаків, призвести до подальшого зростання цін на авіаквитки та змусити авіакомпанії експлуатувати старі літаки.

Перший страйк за 16 років на заводі Boeing може спричинити питання погіршення глобального дефіциту літаків і підвищення ціни на авіаквитки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Американський літакобудівний завод Boeing на Західному узбережжі оголосив про страйк, що розпочався опівночі в п'ятницю. Це перший страйк компанії з 2008 року, коли переважна більшість працівників відмовилася від нового контракту, призупинивши виробництво популярної моделі Boeing 737 MAX.

Керівники галузі та аналітики попереджають, що страйк може ще більше посилити глобальний дефіцит літаків, що вже впливає на підвищення цін на авіаквитки та змушує авіакомпанії продовжувати експлуатацію старих літаків. Нестача нових літаків може погіршити ситуацію на ринку і підштовхнути вартість авіаперельотів ще вище.

Cпівробітники Boeing оголосили у США перший за 16 років масовий страйк13.09.24, 18:22 • 16516 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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