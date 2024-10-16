Airbus сократит 2 500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении

Авиапроизводитель Boeing хочет сократить рабочие места. Причина: кризис в оборонном и космическом секторах.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Airbus объявил о планах сократить до 2 500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении, ссылаясь на «сложную бизнес-среду», которая характеризуется проблемами, в частности, ростом расходов и «быстрыми изменениями в ведении войны».

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Сейчас в бизнес-подразделении работает около 35 000 человек. Таким образом, сокращения коснутся семи процентов рабочей силы в регионе. Какие места это касается, будет выяснено в конце года после обсуждения с профсоюзами и производственными советами.

Напомним

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест, отсрочит первые поставки самолета 777X на год и убытки в размере 5 миллиардов долларов за третий квартал, поскольку из-за месячной забастовки ситуация в компании продолжает ухудшаться.

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