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Последствия убытков в $3 млрд: сеть аптек Walgreens закроет более 1000 магазинов в США

Последствия убытков в $3 млрд: сеть аптек Walgreens закроет более 1000 магазинов в США

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:37  •  4934 просмотра

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Сеть аптек Walgreens объявила о закрытии 1200 магазинов в США в течение трех лет из-за финансовых проблем. Компания сообщила о квартальном убытке в $3 млрд, связанном с приобретением акций и судебными спорами.

Одна из крупнейших американских сетей аптек Walgreens объявила, что в течение следующих трех лет закроет около 1 200 аптек в США в рамках широкомасштабного плана по стабилизации своих финансовых показателей. Решение было принято после объявления квартальных убытков.

Пишет УНН со ссылкой на VOA.

Примерно каждый седьмой магазин крупной сети аптек Walgreens закроется к 2027 году. Walgreens сообщила об убытке в размере 3 миллиардов долларов, который связан с приобретением в 2021 году контрольного пакета акций CareCentrix, китайской сети аптек и поставщика услуг по уходу на дому.

Квартальный чистый убыток также объясняют урегулированием судебных споров по опиоидам и капитальными инвестициями в Китае.

В то же время в компании отмечают о росте выручки на 6% за последний квартал.

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters11 октября 2024, 23:19 • 35018 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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