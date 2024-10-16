Наслідки збитків у $3 млрд: мережа аптек Walgreens закриє понад 1000 магазинів у США
Київ • УНН
Мережа аптек Walgreens оголосила про закриття 1200 магазинів у США протягом трьох років через фінансові проблеми. Компанія повідомила про квартальний збиток у $3 млрд, пов'язаний з придбанням акцій та судовими спорами.
Одна з найбільших американських мереж аптек Walgreens оголосила, що протягом наступних трьох років закриє близько 1 200 аптек у США в рамках широкомасштабного плану зі стабілізації своїх фінансових показників. Рішення було прийнято після оголошення квартальних збитків.
Пише УНН із посиланням на VOA.
Приблизно кожен сьомий магазин великої мережі аптек Walgreens закриється до 2027 року. Walgreens повідомила про збиток у розмірі 3 мільярдів доларів, який пов’язаний з придбанням у 2021 році контрольного пакету акцій CareCentrix, китайської мережі аптек і постачальника послуг з догляду на дому.
Квартальний чистий збиток також пояснюють врегулюванням судових спорів щодо опіоїдів та капітальними інвестиціями в Китаї.
Водночас у компанії зазначають про зростання виручки на 6% за останній квартал.
Boeing скоротить 17 тисяч робочих місць та відкладе першу поставку 777X через страйк - Reuters12.10.24, 02:19 • 35330 переглядiв