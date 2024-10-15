рф сокращает консульский персонал в Норвегии до двух человек
Киев • УНН
В Норвегии российское посольство объявило о сокращении консульского персонала до двух человек до 17 октября 2024 года. Это решение принято в соответствии с требованием норвежских властей.
В Норвегии российское посольство сокращает консульский персонал. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что до 17 октября 2024 года посольство террористической страны в Норвегии объявило о сокращении своего консульского персонала до двух человек в соответствии с требованием норвежских властей.
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