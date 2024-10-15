рф сокращает консульский персонал в Норвегии до двух человек

В Норвегии российское посольство сокращает консульский персонал. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до 17 октября 2024 года посольство террористической страны в Норвегии объявило о сокращении своего консульского персонала до двух человек в соответствии с требованием норвежских властей.

В рф работникам ВПК напомнили о персональной ответственности за войну против Украины. В разведке сообщили детали