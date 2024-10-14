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В рф работникам ВПК напомнили о персональной ответственности за войну против Украины. В разведке сообщили детали

В рф работникам ВПК напомнили о персональной ответственности за войну против Украины. В разведке сообщили детали

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 16:11  •  2304 просмотра

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В Санкт-Петербурге состоялась уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса россии. Им напомнили об ответственности за войну против Украины и призвали присылать важную информацию ГУР.

Сегодня в городе Санкт-Петербург в россии состоялась уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса государства-агрессора, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, которые проектируют, изготавливают, ремонтируют оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.

Соответствующие информационные материалы разместили возле крупнейших военных заводов и конструкторских бюро в родном городе военного преступника владимира путина.

Противников войны среди работников российского ВПК призвали присылать важную информацию на Главный бот разведки (https://t.me/gur_official_bot).

Каждый россиянин, который хочет помочь остановить войну, может воспользоваться любым безопасным каналом связи с ГУР:

- Официальный Telegram-бот: https://t.me/gur_official_bot

- E-mail: [email protected]

- Сигнал: +38 096 945 53 41

- WhatsApp: +38 096 945 53 41

Напомним

27 сентября 2024 года под москвой ликвидировали причастного к совершению военных преступлений российского полковника Алексея Коломейцева, который руководил центром беспилотной авиации мо рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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