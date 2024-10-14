В рф работникам ВПК напомнили о персональной ответственности за войну против Украины. В разведке сообщили детали
Киев • УНН
В Санкт-Петербурге состоялась уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса россии. Им напомнили об ответственности за войну против Украины и призвали присылать важную информацию ГУР.
Сегодня в городе Санкт-Петербург в россии состоялась уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса государства-агрессора, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, которые проектируют, изготавливают, ремонтируют оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.
Соответствующие информационные материалы разместили возле крупнейших военных заводов и конструкторских бюро в родном городе военного преступника владимира путина.
Противников войны среди работников российского ВПК призвали присылать важную информацию на Главный бот разведки (https://t.me/gur_official_bot).
Каждый россиянин, который хочет помочь остановить войну, может воспользоваться любым безопасным каналом связи с ГУР:
- Официальный Telegram-бот: https://t.me/gur_official_bot
- E-mail: [email protected]
- Сигнал: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
Напомним
27 сентября 2024 года под москвой ликвидировали причастного к совершению военных преступлений российского полковника Алексея Коломейцева, который руководил центром беспилотной авиации мо рф.