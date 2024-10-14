У рф працівникам ВПК нагадали про персональну відповідальність за війну проти України. У розвідці повідомили деталі
Київ • УНН
У Санкт-Петербурзі відбулась вулична акція, адресована працівникам військово-промислового комплексу росії. Їм нагадали про відповідальність за війну проти України та закликали надсилати важливу інформацію ГУР.
Сьогодні в місті санкт-пєтєрбурґ на росії відбулась вулична акція, адресована працівникам військово-промислового комплексу держави-агресора, передає УНН із посиланням на ГУР.
Деталі
Конструкторам, інженерам та іншим працівникам російських підприємств, які проектують, виготовляють, ремонтують зброю і військову техніку, нагадали про персональну відповідальність за ведення війни проти України.
Відповідні інформаційні матеріали розмістили біля найбільших військових заводів та конструкторських бюро у рідному місті воєнного злочинця владіміра путіна.
Противників війни серед працівників російського ВПК закликали надсилати важливу інформацію на Головний бот розвідки (https://t.me/gur_official_bot).
Кожен росіянин, який прагне допомогти зупинити війну, може скористатись будь-яким безпечним каналом зв’язку з ГУР:
• Офіційний Telegram-бот: https://t.me/gur_official_bot
• E-mail: [email protected]
• Signal: +38 096 945 53 41
• WhatsApp: +38 096 945 53 41
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