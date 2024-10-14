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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У рф працівникам ВПК нагадали про персональну відповідальність за війну проти України. У розвідці повідомили деталі

Київ • УНН

 • 16568 перегляди

У Санкт-Петербурзі відбулась вулична акція, адресована працівникам військово-промислового комплексу росії. Їм нагадали про відповідальність за війну проти України та закликали надсилати важливу інформацію ГУР.

У рф працівникам ВПК нагадали про персональну відповідальність за війну проти України. У розвідці повідомили деталі

Сьогодні в місті санкт-пєтєрбурґ на росії відбулась вулична акція, адресована працівникам військово-промислового комплексу держави-агресора, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Конструкторам, інженерам та іншим працівникам російських підприємств, які проектують, виготовляють, ремонтують зброю і військову техніку, нагадали про персональну відповідальність за ведення війни проти України.

Відповідні інформаційні матеріали розмістили біля найбільших військових заводів та конструкторських бюро у рідному місті воєнного злочинця владіміра путіна.

Противників війни серед працівників російського ВПК закликали надсилати важливу інформацію на Головний бот розвідки (https://t.me/gur_official_bot).

Кожен росіянин, який прагне допомогти зупинити війну, може скористатись будь-яким безпечним каналом зв’язку з ГУР:

• Офіційний Telegram-бот: https://t.me/gur_official_bot

• E-mail: [email protected]

• Signal: +38 096 945 53 41

• WhatsApp: +38 096 945 53 41

Нагадаємо

27 вересня 2024 року під москвою ліквідували причетного до здійснення воєнних злочинів російського полковника алєксєя коломєйцева, який керував центром безпілотної авіації мо рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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