рф скорочує консульський персонал у Норвегії до двох осіб
Київ • УНН
У Норвегії російське посольство оголосило про скорочення консульського персоналу до двох осіб до 17 жовтня 2024 року. Це рішення прийнято відповідно до вимоги норвезької влади.
У Норвегії російське посольство скорочує консульський персонал. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що до 17 жовтня 2024 року посольство терористичної країни в Норвегії оголосило про скорочення свого консульського персоналу до двох осіб відповідно до вимоги норвезької влади.
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