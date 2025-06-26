Грандиозная афера: детали Airbus и Boeing попадают к россиянам, несмотря на санкции

Издание Yle, с помощью российских таможенных данных, полученных от коммерческого оператора, обнаружило - рф все еще получает запчасти для самолетов Airbus и Boeing, пользуясь посредниками в Турции, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Пишет УНН со ссылкой на Yleisradio.

Детали

Несмотря на санкции, и заявления официальных компаний о соблюдении закона, запчасти производителей самолетов Airbus и Boeing до сих пор попадают в россию.

Масштабный анализ, проведенный журналистами Yle демонстрирует в новом материале, что после февраля 2022 года в россию попали авиационные детали на сумму не менее миллиарда евро. При том, что такие поставки не должны были быть возможными, поскольку на российскую авиационную отрасль были наложены чрезвычайно жесткие санкции. Впрочем, как оказалось, рф создала сеть, с помощью которой она покупает значительное количество авиационных запчастей для внутреннего использования.

В чем заключается хитрый способ

Поскольку ЕС и Соединенные Штаты запретили транспортировку деталей самолетов Airbus и Boeing в россию из-за санкций, рф закупает их у третьих стран. У тех, на кого санкции не распространяются.

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Справочно

Следует отметить, что россии очень нужны эти запчасти. До полномасштабной войны страна арендовала у западных лизинговых компаний около 500 самолетов. Эти самолеты, не были возвращены, когда Запад потребовал их обратно, пишет Yle.

Фактически самолеты были украдены, хотя в официальных заявлениях говорится о том, что не является кражей то, что самолеты остаются в рф - информирует издание.

Но в этом смысле есть важный момент:

Для гражданской авиации, для самолетов компаний Airbus и Boeing, существуют сверхважные компоненты. Среди них:

двигатели;

устройства; вроде радиолокационных систем;

бортовые компьютеры;

среди этого списка даже обычные принадлежности для пассажирских салонов.

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Проанализировав собранные таможенные данные рф, которые были получены от коммерческого оператора, Yle раскрывает действие следующей схемы поставок:

Роль субподрядчиков

Итак, критические запчасти не закупаются непосредственно у Airbus и Boeing. Как обнаружили расследователи, россия пользуется услугами посредников в Турции, Китае и особенно в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дело в том, что кроме авиакомпаний, их запчасти изготавливаются также субподрядчиками. - говорится в статье.

Еще один момент:

На рынке также доступны подержанные запчасти. Однако таможенные данные не различают, новые это запчасти или старые.

Как отмечается, производители практически не имеют возможности вмешиваться в торговлю подержанными запчастями.

В общем, таможенные данные не учитывают, речь идет о новых или б/у деталях.

Производители, по сути, никак не могут повлиять на торговлю подержанными запчастями. - пишет Yle.

Ключевые выводы относительно выгод рф в этой схеме

Была создана огромная сеть, которая помогает рф поддерживать и продолжать авиасообщение. Запчасти отправлялись в россию десяткам, от разных компаний.

С помощью посредников российская федерация смогла приобрести множество критически важных запчастей, включая новые двигатели для самолетов Airbus.

Yle тщательно проследили период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.

Было выявлено около 4 000 поставок, содержащих детали Airbus или Boeing, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года. - пишет издание.

Согласно анализу, в поставке авиационных деталей в рф участвовало более 360 компаний по всему миру. Многие из этих компаний сейчас находятся в западных санкционных списках.

А что говорят авиапроизводители

Кстати Airbus и Boeing отказались комментировать для материала расследования вышеприведенные выводы в подробностях. Но в компаниях все же ответили следующим образом:

Airbus соблюдает все действующие законы и санкции, связанные с Россией. Нет законного способа экспортировать самолеты, запчасти, документацию или услуги в Россию. - говорится в ответе Airbus.

Что касается запасных частей, Airbus может отслеживать оригинальные запчасти и документацию и определять обязательства перед конечным пользователем (например, деталь может использоваться только для определенной авиакомпании и номера шасси).

Но не все так просто.

Производители не имеют средств контролировать использование неоригинальных запчастей, документации или услуг - говорится в сообщении Airbus.

Отдел коммуникаций Boeing прислал короткое заявление:

В ней говорится о том, что в начале 2022 года Boeing приостановил поставки запасных частей, обслуживание и техническую поддержку клиентам и поставщикам услуг в россии.

В компании утверждают, что соблюдают санкции США, а также международные законы и правила.

Напомним

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