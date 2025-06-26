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Велика афера: деталі Airbus і Boeing потрапляють до росіян, незважаючи на санкції

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

росія обходить санкції, отримуючи західні авіазапчастини через Туреччину, Китай та ОАЕ. Запчастини на мільярд євро потрапили до рф з лютого 2022 року по вересень 2024 року через мережу посередників.

Велика афера: деталі Airbus і Boeing потрапляють до росіян, незважаючи на санкції

Видання Yle, за допомогою російських митних даних, отриманих від комерційного оператора, виявило - рф все ще отримає запчастини для літаків Airbus і Boeing, користуючись посередниками у Туреччині, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Пише УНН із посиланням на Yleisradio.

Деталі

Незважаючи на санкції, та заяви офіційних компанії про дотримання закону, запчастини виробників літаків Airbus та Boeing досі потрапляють до росії.

Масштабний аналіз, проведений журналістами Yle демонструє у новому матеріалі, що після лютого 2022 року в росію потрапили авіаційні деталі на суму щонайменше мільярд євро. При тому, що такі поставки не мали б бути можливими, оскільки на російську авіаційну галузь було накладено надзвичайно жорсткі санкції. Втім, як виявилось, рф створила мережу, за допомогою якої вона купує значну кількість авіаційних запчастин для внутрішнього використання.

У чому полягає хитрий спосіб

Оскільки ЄС та Сполучені Штати заборонили транспортування деталей літаків Airbus і Boeing до росії через санкції, рф закуповує їх у третіх країн. У тих, на кого санкції не поширюються.

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Довідково

Слід зазначити, що росії дуже потрібні ці запчастини. До повномасштабної війни країна орендувала у західних лізингових компаній близько 500 літаків. Ці літаки, не були повернуті, коли Захід зажадав їх назад, пише Yle. 

Фактично літаки було вкрадено, хоча у офіційних заявах ідеться про те, що не являється крадіжкою те, що літаки залишаються в рф

- інформує видання. 

Але у цьому сенсі є важливий момент:

Для цивільної авіації, для літаків компаній Airbus і Boeing, існують надважливі компоненти. Серед них:

  • двигуни;
    • пристрої; на кшалт радіолокаційних системи;
      • бортові комп'ютери;
        • серед цього списку навіть звичайне приладдя для пасажирських салонів.

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          Проаналізувавши зібрана митні дані рф, що були отримані від комерційного оператора, Yle розкриває дію наступної схеми поставок:

          Роль субпідрядників

          Отже критичні запчастини не закуповуються безпосередньо у Airbus та Boeing. Як виявили розслідувачі, росія користується послугами посередників у Туреччині, Китаї та особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах.

          Річ у тому, що окрім авіакомпаній, їхні запчастини виготовляються також субпідрядниками.

          - ідеться у статті.

          Ще один момент:

          На ринку також доступні вживані запчастини. Однак митні дані не розрізняють, нові це запчастини чи старі.

          Як зазначається, виробники практично не мають можливості втручатися в торгівлю вживаними запчастинами.

          Загалом, митні дані не враховують, йдеться про нові або б/в деталі. 

          Виробники, по суті, ніяк не можуть вплинути на торгівлю вживаними запчастинами.

          - пише Yle.

          Ключові висновки стосовно вигод рф у цій схемі

          Було створено величезну мережу, яка допомагає рф підтримувати і продовжувати авіасполучення. Запчастини вирушали до росії десяткам, від різних компаній.

          За допомогою посередників російська федерація змогла придбати безліч критично важливих запчастин, включаючи нові двигуни для літаків Airbus.

          Yle ретельно прослідкували період з лютого 2022 року по вересень 2024 року.

          Було виявлено близько 4 000 поставок, що містять деталі Airbus або Boeing, у період з лютого 2022 року по вересень 2024 року. 

          - пише видання.

          Згідно з аналізом, у постачанні авіаційних деталей до рф брало участь понад 360 компаній по всьому світу. Багато з цих компаній зараз перебувають у західних санкційних списках.

          А що кажуть авіавиробники 

          До речі Airbus і Boeing відмовилися коментувати для матеріалу розслідування вищенаведені висновки у подробицях. Але у компаніях все ж відповіли наступним чином:

          Airbus дотримується всіх чинних законів та санкцій, пов'язаних з Росією. Немає законного способу експортувати літаки, запчастини, документацію чи послуги до Росії.

           - ідеться у відповіді Airbus.

          Щодо запасних частин, Airbus може відстежувати оригінальні запчастини та документацію та визначати зобов'язання перед кінцевим користувачем (наприклад, деталь може використовуватися лише для певної авіакомпанії та номера шасі).

          Але не все так просто.

          Виробники не мають засобів контролювати використання неоригінальних запчастин, документації чи послуг

          - йдеться у повідомленні Airbus.

          Відділ комунікацій Boeing надіслав коротку заяву: 

          У ній ідеться про те, що на початку 2022 року Boeing призупинив постачання запасних частин, обслуговування та технічну підтримку клієнтам та постачальникам послуг у росії.

          У компанії стверджують, що дотримуються санкцій США, а також міжнародні законів та правил.

          Нагадаємо

          Журналісти-розслідувачі з Danwatch відфільтрували понад два мільйони файлів російських тендерів найбільших військових підрядників. Серед будівельних креслень було виявлено дані про 11 об'єктів, що використовуються для зберігання ядерної зброї росії. 

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          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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