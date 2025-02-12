Airbus розглядає концепцію двоярусних сидінь у літаках

Компанія Airbus почала досліджувати можливість впровадження двоярусних сидінь у комерційних літаках. Відповідна концепція належить стартапу Chaise Longue, який працює над інноваційними рішеннями для авіаперельотів. Про це повідомляє CNN Travel, передає УНН.



Деталі

Chaise Longue співпрацює з авіабудівним гігантом на ранніх етапах розробки нового дизайну.

Ідея, що може змінити авіаперельоти

Двоярусні сидіння - суперечливий концепт, який з’явився кілька років тому та викликав жваві дискусії в соцмережах. Основний задум — замість традиційного розташування крісел використовувати два рівні місць, прибравши багажні полиці над головою.

Пасажири зможуть обирати місце на верхньому або нижньому рівні. Попри те, що місця на нижньому ярусі можуть здаватися не надто привабливими, їхньою перевагою є збільшений простір для ніг. Верхній рівень також буде комфортнішим за звичайний економ-клас завдяки можливості більшого нахилу спинки.

Дизайн розробив засновник та генеральний директор Chaise Longue Алехандро Нуньєс Вісенте. Спочатку концепція орієнтувалася на економ-клас, однак у 2023 році стартап представив варіант двоярусних сидінь для бізнес- і першого класу.

Як відреагували в Airbus?

В Airbus підтвердили співпрацю з Chaise Longue, зазначивши, що наразі вони досліджують можливості впровадження концепції. Проте компанія відмовилася розголошувати деталі, оскільки розробка перебуває на початковій стадії.

Сам Нуньєс Вісенте заявив, що вдячний Airbus за довіру до проєкту.

Він зазначив, що поки не може сказати, наскільки нові розробки відрізнятимуться від попередніх концепцій, і коли саме вони можуть бути впроваджені.

Дискусії в соцмережах

Концепція двоярусних сидінь викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Дехто жартує про можливий дискомфорт, інші припускають, що таким чином авіакомпанії просто намагаються розмістити більше пасажирів у салоні.

Сам Нуньєс Вісенте підкреслює, що Chaise Longue не намагається повністю замінити традиційні сидіння. Його ідея — інтегрувати двоярусні ряди в центральну частину салону, залишивши звичні крісла по боках.

Він також визнав, що комерційна вигода є одним із можливих стимулів для впровадження концепції, адже такий дизайн дозволить авіакомпаніям заробляти більше на пасажирах.

Кожна нова ідея має і прихильників, і критиків. Але переваги двоярусних сидінь суттєво перевищують їхні недоліки, - заявив Нуньєс Вісенте.

Незважаючи на зацікавленість Airbus, впровадження двоярусних сидінь у літаках — питання не найближчого майбутнього.

Попереду ще довгий процес розробки. Проте підтримка Airbus робить цю мету реальною та досяжною. Це може суттєво покращити комфорт пасажирів, - підсумував Нуньєс Вісенте.



Поки що пасажирам залишається спостерігати за розвитком цієї ідеї та чекати на подальші офіційні заяви від Airbus.

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