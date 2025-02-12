Airbus рассматривает концепцию двухъярусных сидений в самолетах

Компания Airbus начала исследовать возможность внедрения двухъярусных сидений в коммерческих самолетах. Соответствующая концепция принадлежит стартапу Chaise Longue, который работает над инновационными решениями для авиаперелетов. Об этом сообщает CNN Travel, передает УНН.



Детали

Chaise Longue сотрудничает с авиастроительным гигантом на ранних этапах разработки нового дизайна.

Идея, которая может изменить авиаперелеты

Двухъярусные сиденья - противоречивый концепт, который появился несколько лет назад и вызвал оживленные дискуссии в соцсетях. Основная задумка - вместо традиционного расположения кресел использовать два уровня мест, убрав багажные полки над головой.

Пассажиры смогут выбирать место на верхнем или нижнем уровне. Несмотря на то, что места на нижнем ярусе могут казаться не слишком привлекательными, их преимуществом является увеличенное пространство для ног. Верхний уровень также будет комфортнее обычного эконом-класса благодаря возможности большего наклона спинки.

Дизайн разработал основатель и генеральный директор Chaise Longue Алехандро Нуньес Висенте. Сначала концепция ориентировалась на эконом-класс, однако в 2023 году стартап представил вариант двухъярусных сидений для бизнес- и первого класса.

Как отреагировали в Airbus?

В Airbus подтвердили сотрудничество с Chaise Longue, отметив, что сейчас они исследуют возможности внедрения концепции. Однако компания отказалась разглашать детали, поскольку разработка находится на начальной стадии.

Сам Нуньес Висенте заявил, что благодарен Airbus за доверие к проекту.

Он отметил, что пока не может сказать, насколько новые разработки будут отличаться от предыдущих концепций, и когда именно они могут быть внедрены.

Дискуссии в соцсетях

Концепция двухъярусных сидений вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые шутят о возможном дискомфорте, другие предполагают, что таким образом авиакомпании просто пытаются разместить больше пассажиров в салоне.

Сам Нуньес Висенте подчеркивает, что Chaise Longue не пытается полностью заменить традиционные сиденья. Его идея - интегрировать двухъярусные ряды в центральную часть салона, оставив привычные кресла по бокам.

Он также признал, что коммерческая выгода является одним из возможных стимулов для внедрения концепции, ведь такой дизайн позволит авиакомпаниям зарабатывать больше на пассажирах.

Каждая новая идея имеет и сторонников, и критиков. Но преимущества двухъярусных сидений существенно превышают их недостатки, - заявил Нуньес Висенте.

Несмотря на заинтересованность Airbus, внедрение двухъярусных сидений в самолетах - вопрос не ближайшего будущего.

Впереди еще долгий процесс разработки. Однако поддержка Airbus делает эту цель реальной и достижимой. Это может существенно улучшить комфорт пассажиров, - подытожил Нуньес Висенте.



Пока что пассажирам остается наблюдать за развитием этой идеи и ждать дальнейших официальных заявлений от Airbus.

Напомним

Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня.

