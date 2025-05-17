В Німеччині пілот знепритомнів, Airbus A321 на 10 хвилин втратив керування

У Німеччині пасажирський літак на 10 хвилин опинився без керування в повітрі. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

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Це сталось ще 17 лютого минулого року, але публічно про нього стало відомо лише зараз. Літак Airbus A321 компанії Lufthansa летів з німецького Франкфурта до іспанської Севільї. На висоті 10 700 метрів капітан екіпажу залишив кабіну пілотів і направився в туалет.

Після цього другий пілот знепритомнив – це сталось, ймовірно, внаслідок нападу. І хоча літаком керувала система автопілота, він відхилився трохи від курсу.

Через те, що двері в кабіну не відчинялись через без підтвердження доступу з боку другого пілота, капітан літака не міг потрапити на своє місце. Однак через деякий час другий пілот прийшов до тями і відчинив двері капітану, а літак вдалось посадити в Мадриді.

Після приземлення пілота оглянули лікарі. Причиною втрати свідомості стала раніше не діагностована неврологічна хвороба.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у бельгійському аеропорту Шарлеруа оголосили про загрозу вибуху. На борту літака Ryanair виявили підозру на бомбу.