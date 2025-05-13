В аеропорту в Бельгії оголошено про загрозу через можливу бомбу у літаки: польоти призупинено

У Бельгії у вівторок вранці в аеропорту Шарлеруа було оголошено про загрозу вибуху. Зазначається, що на літаку, який летів з міста Порту (Португалія), була бомба. Зльоти та посадки літаків даному аеропорту наразі призупинено, пише УНН з посиланням на The Brussels Times.

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Повідомляється, що незадовго до 11 ранку на борту літака Ryanair з Порту (Португалія), який незадовго до цього прибув до аеропорту Шарлеруа, надійшло повідомлення про загрозу вибуху. Наразі з аеропорту не здійснюються та не прибувають рейси.

Літак переміщено в окрему зону аеропорту. Злітно-посадкова смуга та головна дорога за нею закриті, а також встановлено периметр безпеки радіусом 500 метрів – повідомила The Brussels Times речниця аеропорту Наталі П'єрар.

Термінал наразі не евакуюють, оскільки він не входить до 500-метрового периметра.

Поліція перебуває на місці події, і 166 пасажирів будуть евакуйовані з літака після її схвалення. Наразі незрозуміло, як довго триватимуть ці перешкоди – сказала П'єрар.

Наразі поліція проводить перевірки безпеки та визначить, коли зможе відновитися авіарух.

Обідній час – це час поза піком для рейсів, тому не повинно постраждати забагато пасажирів - пояснила ситуацію речниця аеропорту.

Доповнення

Ізраїльська армія підтвердила, що осколки ракети хуситів влучили в аеропорт Тель-Авіва. Внаслідок атаки поранення отримали вісім людей, міністр оборони Ізраїлю пригрозив жорсткою відповіддю.