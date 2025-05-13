В аэропорту в Бельгии объявлено об угрозе из-за возможной бомбы в самолете: полеты приостановлены

В Бельгии во вторник утром в аэропорту Шарлеруа было объявлено об угрозе взрыва. Отмечается, что на самолете, летевшем из города Порту (Португалия), была бомба. Взлеты и посадки самолетов в данном аэропорту в настоящее время приостановлены, пишет УНН со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

Сообщается, что незадолго до 11 утра на борту самолета Ryanair из Порту (Португалия), который незадолго до этого прибыл в аэропорт Шарлеруа, поступило сообщение об угрозе взрыва. В настоящее время из аэропорта не совершаются и не прибывают рейсы.

Самолет перемещен в отдельную зону аэропорта. Взлетно-посадочная полоса и главная дорога за ней закрыты, а также установлен периметр безопасности радиусом 500 метров – сообщила The Brussels Times пресс-секретарь аэропорта Натали Пьерар.

Терминал пока не эвакуируют, поскольку он не входит в 500-метровый периметр.

Полиция находится на месте происшествия, и 166 пассажиров будут эвакуированы из самолета после ее одобрения. Пока неясно, как долго продлятся эти препятствия – сказала Пьерар.

В настоящее время полиция проводит проверки безопасности и определит, когда сможет возобновиться авиадвижение.

Обед – это время вне пика для рейсов, поэтому не должно пострадать слишком много пассажиров - объяснила ситуацию пресс-секретарь аэропорта.

Дополнение

Израильская армия подтвердила, что осколки ракеты хуситов попали в аэропорт Тель-Авива. В результате атаки ранения получили восемь человек, министр обороны Израиля пригрозил жестким ответом.