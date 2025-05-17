В Германии пилот потерял сознание, Airbus A321 на 10 минут потерял управление
Киев • УНН
Во время полета Франкфурт-Севилья второй пилот потерял сознание из-за неврологической болезни. Самолет Airbus A321 на 10 минут потерял управление, пока капитан не вернулся в кабину.
В Германии пассажирский самолет на 10 минут оказался без управления в воздухе. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Это произошло еще 17 февраля прошлого года, но публично о нем стало известно только сейчас. Самолет Airbus A321 компании Lufthansa летел из немецкого Франкфурта в испанскую Севилью. На высоте 10 700 метров капитан экипажа покинул кабину пилотов и направился в туалет.
После этого второй пилот потерял сознание – это произошло, вероятно, в результате приступа. И хотя самолетом управляла система автопилота, он отклонился немного от курса.
Из-за того, что дверь в кабину не открывалась из-за неподтверждения доступа со стороны второго пилота, капитан самолета не мог попасть на свое место. Однако через некоторое время второй пилот пришел в себя и открыл дверь капитану, а самолет удалось посадить в Мадриде.
После приземления пилота осмотрели врачи. Причиной потери сознания стала ранее не диагностированная неврологическая болезнь.
Напомним
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