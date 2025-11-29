$42.190.00
Авиарейсы по всему миру в хаосе из-за отзыва бестселлера Airbus в преддверии праздничного сезона

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Авиакомпании по всему миру отменили сотни рейсов из-за серьезного сбоя программного обеспечения Airbus SE, что грозит сорвать праздничный сезон путешествий. Европейский регулятор авиационной безопасности требует обновления ПО для более чем 6500 самолетов A320, некоторые из которых потребуют приземления для ремонта.

Авиарейсы по всему миру в хаосе из-за отзыва бестселлера Airbus в преддверии праздничного сезона

Авиакомпании по всему миру отменили сотни рейсов и пытались скорректировать расписания на фоне того, как серьезный сбой программного обеспечения Airbus SE угрожал сорвать решающий праздничный сезон путешествий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европейский производитель самолетов заявил в пятницу, что необходимое исправление может затронуть более 6500 самолетов. Директива европейского регулятора авиационной безопасности предусматривает, что обновление программного обеспечения должно произойти до следующих регулярных рейсов затронутых самолетов.

Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом28.11.25, 20:23 • 6812 просмотров

Авиакомпании поспешили внедрить обновления для затронутых реактивных лайнеров A320, приземлив рейсы и нарушив планы тысяч путешественников, что стало редким глобальным отзывом бестселлера Airbus.

Колумбийская Avianca SA заявила, что более 70% ее флота пострадало, и что она приостанавливает продажу билетов до 8 декабря. Японская ANA Holdings Inc. отменила 95 рейсов в субботу, что затронуло примерно 13 200 пассажиров.

В США, где рекордный период путешествий на День благодарения, операторы около 1600 самолетов семейства A320 стремились внедрить исправления, минимизируя сбои. Авиакомпаниям и путешественникам уже пришлось столкнуться с перебоями, вызванными непогодой и недавним прекращением работы правительства, что привело к частичному сокращению движения самолетов.

Компания American Airlines Group Inc. заявила, что по состоянию на 18:00 по местному времени в пятницу из 209 затронутых самолетов менее 150 все еще нуждались в обновлении.

По словам людей, знакомых с ситуацией, большинство самолетов можно легко обновить из кабины пилотов с минимальным временем простоя. Но около 1000 старых самолетов потребуют фактического обновления оборудования и должны будут быть приземлены на время технического обслуживания, сказали источники, которые попросили не называть их имен, обсуждая непубличные выводы.

Венгерский дисконтный перевозчик Wizz Air Holdings Plc, имеющий флот только из Airbus в около 250 самолетов, предупредил, что некоторые рейсы будут нарушены в течение выходных, поскольку он "немедленно запланировал" техническое обслуживание своих самолетов.

В субботу рейсы были отменены в Австралии и Новой Зеландии, что вызвало нарушения путешествий, поскольку дочерняя компания Qantas Airways Ltd. Jetstar и Air New Zealand Ltd. приземлили некоторые из своих A320 для обновления программного обеспечения.

Управление гражданской авиации Великобритании заявило, что авиакомпании, летающие на затронутых самолетах, в некоторых случаях должны будут изменить программное обеспечение в течение следующих дней или оставаться на земле с воскресенья, хотя это касается только некоторых британских авиакомпаний. British Airways Plc, крупнейший перевозчик в Великобритании с флотом почти 150 самолетов семейства A320, не испытывает никакого влияния на пассажиров, заявил регулятор.

FlightAware, который отслеживает задержки и отмены, показал, что 452 рейса, или 20%, были задержаны в субботу в China Southern Airlines Co. По состоянию на 12:00 по гонконгскому времени, EasyJet Plc имела 323 рейса, или 21%, сорванными.

Дополнение

Срочное исправление программного обеспечения, опубликованное Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза поздно в пятницу, появилось после недавнего инцидента с реактивным лайнером JetBlue Airways Corp., который показал, что "интенсивное солнечное излучение" может повредить данные, которые помогают поддерживать функционирование систем управления полетом.

Это открытие является значительной головной болью для Airbus, учитывая, что семейство A320 является самым распространенным самолетом компании, из которых более 11 000 эксплуатируются. Внезапное требование к обновлению было нежелательной новостью также для авиакомпаний, особенно тех, которые зависят от Airbus как единственного поставщика своего флота.

"Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям для пассажиров и клиентов", - заявил производитель.

A320 конкурирует с моделью 737 компании Boeing Co., и эти два семейства реактивных лайнеров являются рабочими лошадками отрасли гражданской авиации. Airbus уже пришлось решать проблемы с двигателями на своих новых самолетах A320neo с двигателями Pratt & Whitney, которые заставили сотни самолетов временно вывести из эксплуатации на техническое обслуживание.

Airbus, Thales и Leonardo объединяют усилия для конкуренции со Space X Илона Маска23.10.25, 14:48 • 2903 просмотра

Юлия Шрамко

