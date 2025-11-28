$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 13307 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 20362 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 17658 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14945 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31956 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20789 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18141 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 36591 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19989 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Airbus оголосив про негайне оновлення програмного забезпечення для 6000 літаків A320 через вразливість, виявлену після інциденту з пошкодженням даних в системах керування під дією сонячного випромінювання. Компанія визнає, що це призведе до збоїв у роботі, але пріоритетом є безпека польотів.

Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом

Компанія Airbus оголосила про масштабне відкликання своїх найпопулярніших лайнерів через виявлену вразливість у роботі бортових систем під дією сонячного випромінювання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Європейський авіавиробник Airbus у п’ятницю повідомив про запровадження негайного оновлення програмного забезпечення для великої частини парку літаків сімейства A320. За даними авіаційних джерел, зміни торкнуться приблизно 6000 бортів – понад половини всіх A320, що нині експлуатуються у світі.

Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 2903 перегляди

У компанії пояснили, що рішення ухвалено після інциденту з одним із літаків цієї серії: під час польоту було зафіксовано пошкодження критично важливих даних у системах керування, яке, за попередніми висновками, могло бути спричинене інтенсивним сонячним випромінюванням.

Airbus визнає, що ці рекомендації призведуть до збоїв у роботі пасажирів та клієнтів 

– заявили в компанії, наголосивши, що пріоритетом є безпека польотів та мінімізація ризиків для екіпажів і авіаперевізників.

Авіакомпаніям вже направлено технічні інструкції, а оновлення мають бути встановлені у найкоротші терміни.

Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю21.11.25, 04:21 • 3765 переглядiв

Степан Гафтко

