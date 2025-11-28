Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом

Компанія Airbus оголосила про масштабне відкликання своїх найпопулярніших лайнерів через виявлену вразливість у роботі бортових систем під дією сонячного випромінювання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Європейський авіавиробник Airbus у п’ятницю повідомив про запровадження негайного оновлення програмного забезпечення для великої частини парку літаків сімейства A320. За даними авіаційних джерел, зміни торкнуться приблизно 6000 бортів – понад половини всіх A320, що нині експлуатуються у світі.

У компанії пояснили, що рішення ухвалено після інциденту з одним із літаків цієї серії: під час польоту було зафіксовано пошкодження критично важливих даних у системах керування, яке, за попередніми висновками, могло бути спричинене інтенсивним сонячним випромінюванням.

Airbus визнає, що ці рекомендації призведуть до збоїв у роботі пасажирів та клієнтів – заявили в компанії, наголосивши, що пріоритетом є безпека польотів та мінімізація ризиків для екіпажів і авіаперевізників.

Авіакомпаніям вже направлено технічні інструкції, а оновлення мають бути встановлені у найкоротші терміни.

