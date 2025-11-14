$42.060.03
Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg

Київ • УНН

 • 2002 перегляди

Авіакомпанія Emirates має намір обладнати свій флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX. Це може стати найбільшою перемогою сервісу Ілона Маска в авіаційній галузі.

Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg

Авіакомпанія Emirates планує оснастити свій флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX – крок, який може стати найбільшою перемогою сервісу Ілона Маска в авіаційній галузі. Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з перебігом перемовин, пише УНН.

Деталі

За їхніми словами, Emirates має намір модернізувати бортовий Wi-Fi на всіх своїх широкофюзеляжних літаках, яких у флоті близько 250, а також на більш ніж 300 лайнерах, замовлених у Boeing та Airbus. Оголошення угоди очікується на авіасалоні в Дубаї, який стартує у понеділок.

SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту27.10.25, 18:17 • 4716 переглядiв

Співпраця з найбільшою міжнародною авіакомпанією світу стала б вагомим визнанням технології Starlink. Водночас процес ускладнює те, що Об’єднані Арабські Емірати досі не дозволили використання цього сервісу на своїй території, а флагманський літак Emirates A380 ще не має необхідної сертифікації.

Emirates та SpaceX поки не коментують перемовини.

SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями24.10.25, 03:01 • 3871 перегляд

Регіональні конкуренти вже рухаються вперед: Qatar Airways першою у Перській затоці запустила Starlink на своїх Boeing 777 та модернізує A350. За даними Bloomberg, SpaceX також пропонувала сервіс Gulf Air, Flydubai та уклала угоду з саудівською Saudia. Під час візиту Дональда Трампа до Саудівської Аравії Маск заявив, що королівство "дозволить Starlink для використання в авіації та на морі". Бахрейн, Йорданія та Ліван уже надали відповідні дозволи.

Якщо уряд ОАЕ зніме обмеження, Emirates може стати найпрестижнішим клієнтом Starlink у світовій авіації.

SpaceX запустила на орбіту ще 24 супутники Starlink30.08.25, 09:34 • 4023 перегляди

Степан Гафтко

Техніка
Starlink
Airbus
Boeing
SpaceX
Bloomberg
Ліван
Йорданія
Дональд Трамп
Ілон Маск
Саудівська Аравія
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати