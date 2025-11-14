Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg
Київ • УНН
Авіакомпанія Emirates має намір обладнати свій флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX. Це може стати найбільшою перемогою сервісу Ілона Маска в авіаційній галузі.
Авіакомпанія Emirates планує оснастити свій флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX – крок, який може стати найбільшою перемогою сервісу Ілона Маска в авіаційній галузі. Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з перебігом перемовин, пише УНН.
Деталі
За їхніми словами, Emirates має намір модернізувати бортовий Wi-Fi на всіх своїх широкофюзеляжних літаках, яких у флоті близько 250, а також на більш ніж 300 лайнерах, замовлених у Boeing та Airbus. Оголошення угоди очікується на авіасалоні в Дубаї, який стартує у понеділок.
Співпраця з найбільшою міжнародною авіакомпанією світу стала б вагомим визнанням технології Starlink. Водночас процес ускладнює те, що Об’єднані Арабські Емірати досі не дозволили використання цього сервісу на своїй території, а флагманський літак Emirates A380 ще не має необхідної сертифікації.
Emirates та SpaceX поки не коментують перемовини.
Регіональні конкуренти вже рухаються вперед: Qatar Airways першою у Перській затоці запустила Starlink на своїх Boeing 777 та модернізує A350. За даними Bloomberg, SpaceX також пропонувала сервіс Gulf Air, Flydubai та уклала угоду з саудівською Saudia. Під час візиту Дональда Трампа до Саудівської Аравії Маск заявив, що королівство "дозволить Starlink для використання в авіації та на морі". Бахрейн, Йорданія та Ліван уже надали відповідні дозволи.
Якщо уряд ОАЕ зніме обмеження, Emirates може стати найпрестижнішим клієнтом Starlink у світовій авіації.
