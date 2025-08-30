SpaceX запустила ще 24 супутники Starlink на орбіту з Каліфорнії
Київ • УНН
SpaceX успішно запустила 24 супутники Starlink з Каліфорнії. Перший ступінь ракети Falcon 9 здійснив 15-й успішний запуск та посадку.
SpaceX у суботу, 30 серпня, запустила чергову партію своїх супутників широкосмугового зв'язку Starlink, відправивши 24 із них з центрального узбережжя Каліфорнії у США, пише УНН з посиланням на Space.com.
Деталі
Ракета Falcon 9 зі Starlink стартувала з Космічної бази Ванденберг о 00:59 EDT (07:59 за Києвом).
Перший ступінь ракети, що отримав позначення Booster 1082, повернувся на Землю, як і планувалося, приблизно через 8,5 хвилини, приземлившись у морі на безпілотному кораблі SpaceX під назвою "Of Course I Still Love You". Згідно з описом місії SpaceX, це був 15-й запуск та посадка цієї ракети-носія.
Ця кількість, хоч і вражаюча, далека від рекорду SpaceX у 30 повторних запусків, встановленого прискорювачем Falcon 9 минулого четверга (28 серпня) під час іншої місії Starlink.
Верхній ступінь Falcon 9 вивів 24 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту.
"Підтверджено розгортання 24 супутників Starlink", - вказали у SpaceX у X.
Доповнення
Сьогоднішній запуск став 107-м польотом Falcon 9 у 2025 році. Понад 70% цих місій були присвячені створенню мегаугрупування Starlink, яке, безумовно, є найбільшим супутниковим угрупуванням, коли-небудь створеним. Наразі воно складається з більш ніж 8200 супутників, що діють, і ця кількість продовжує зростати.
Цього року SpaceX також запустила чотири інші місії - випробувальні польоти Starship, гігантської повністю багаторазової ракети, яку компанія розробляє для допомоги людству в освоєнні Місяця та Марса. Останнє із цих випробувань Starship відбулося у вівторок (26 серпня) і пройшло з повним успіхом.
