Вперше після низки провалів: випробувальний пуск ракети Starship пройшов успішно

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Десятий випробувальний політ ракети Starship компанії SpaceX пройшов успішно, вивівши супутники та приводнившись в Індійському океані. Прискорювач Super Heavy успішно приземлився в Мексиканській затоці.

Вперше після низки провалів: випробувальний пуск ракети Starship пройшов успішно

Десятий випробувальний політ Starship пройшов успішно після низки провалів. Ракета компанії SpaceX Ілона Маска вивела у космос супутники та приводнилася в Індійському океані. Про це пише УНН із посиланням на SatNews.

Деталі

Літні випробування розпочалися з успішного старту у Техасі 26 серпня. Після підйому верхня сходинка Starship запустила шість двигунів Raptor, щоб відокремитися від ракети-носія Super Heavy і продовжити політ у космос.

Прискорювач успішно впав у Мексиканську затоку, а верхня сходинка приводнилася в Індійському океані.

Після цього прискорювач Super Heavy завершив роботу на холостому ході, щоб вийти на курс до запланованої зони приводнення. Прискорювач знизився та успішно провів посадковий маневр, навмисно відключивши один із трьох центральних двигунів на останніх етапах роботи та задіявши резервний двигун.

Тим часом, Starship продовжила політ, досягнувши запланованої швидкості. Потім апарат виконав другий в історії повторний запуск двигуна Raptor в космосі, звідки попрямував у бік Індійського океану. Там ракета, витримавши екстремальні температури, приводнилася після проходження крізь атмосферу. У космосі було успішно випробувано систему розгортання супутників Starlink.

У рамках випробувального польоту Starship зазнала навантаження, щоб максимально можна було розширити можливості ракети. Перевірялися нові теплозахисні плитки, система виведення супутників та інші удосконалення.

Додамо 

Метою польоту було розширення робочих можливостей ракети-носія Super Heavy, перевірка посадкових сценаріїв та резервних систем. Один із трьох центральних двигунів під час заключного етапу посадки було навмисно вимкнено для збору даних щодо ефективності резервного двигуна.

Доповнення 

Попередні дев'ять запусків Starship завершувалися невдало. Ракета компанії SpaceX Ілона Маска вибухала під час випробувань.

Десятий запуск теж пройшов не без проблем. Спочатку він планувався на 24 серпня, проте його скасували за 17 хвилин до старту. Причиною такого рішення у компанії назвали необхідність додаткового часу для усунення проблеми з наземними системами. Зрештою, політ перенесли на 26 серпня через погодні умови.

Лілія Подоляк

Технології
SpaceX Starship
Starlink
SpaceX
Техас
Ілон Маск
Індійський океан