SpaceX перенесла нове випробування Starship: "Дуже висока ймовірність того, що ми зможемо спробувати ще раз завтра"

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 25748 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 18478 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 26276 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 121096 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 76087 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 71195 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 204255 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 189153 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71048 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68049 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 22844 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 15594 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 16754 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 17033 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 14457 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 11070 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 25762 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 100014 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 121105 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 204261 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Херсонська область
Курська область
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 15467 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 17444 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 100006 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 64861 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 101527 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Пістолет

SpaceX перенесла нове випробування Starship: "Дуже висока ймовірність того, що ми зможемо спробувати ще раз завтра"

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Десятий випробувальний політ ракети Starship, запланований на 26 серпня, відкладено через витік рідкого кисню та погодні умови. Інженери SpaceX внесли зміни у конструкцію для підвищення надійності.

SpaceX перенесла нове випробування Starship: "Дуже висока ймовірність того, що ми зможемо спробувати ще раз завтра"

Десятий випробувальний політ ракети Starship, який мав відбутися 26 серпня, вірогідно перенесуть через погодні умови. За словами представників компанії, що точний час старту ще узгоджується логістичною командою. Про це пише УНН із посиланням на Space X.

Деталі

Десятий льотний випробувальний політ Starship, запланований на вівторок, 26 серпня, не відбувся через технічні проблеми після попередніх 9 невдач.

Сьогоднішні випробувальні польоти скасовані через погодні умови. Команда Starship вибирає найкращу нагоду для наступного польоту

- йдеться у дописі.

Інженери SpaceX внесли низку змін у конструкцію та експлуатаційні процедури, щоб підвищити надійність ракети.

Потрібно усунути витік рідкого кисню на наземному обладнанні. Завтра планується ще одна спроба запуску

- повідомив генеральний директор Ілон Маск в "X" 25 серпня.

За даними авіаційного руху, компанія має дозвіл провести запуск у вівторок між 19:15 та 21:34 за східним часом. Проте у SpaceX зазначають, що логістична команда все ще працює над остаточним підтвердженням точної години старту.

Хоча нічого невідомо, Ден Хуот зі SpaceX перед прямою трансляцією заявив, що, на його думку, існує "дуже хороший шанс" на те, що ракета Starship зможе здійснити ще одну спробу запуску завтра.

Нові технічні покращення після попередніх польотів

Після пожежі під час дев’ятого льотного випробування інженери SpaceX внесли зміни до апаратного забезпечення та експлуатаційних процедур. Як вказано, було переглянуто конфігурації двигунів, посилено системи захисту теплових плиток і оптимізовано профіль сходження. Всі ці заходи спрямовані на підвищення надійності системи та забезпечення можливості багаторазового використання апарату. Повний технічний звіт SpaceX оприлюднила для ознайомлення фахівців та громадськості, пише видання.

Цілі польоту та експерименти

Майбутній політ передбачає комплексну програму випробувань. Основна мета - розширення робочих можливостей ракети-носія Super Heavy і перевірка посадкових сценаріїв, пише видання. Прискорювач після відділення ступенів як вказано перевернеться у контрольованому напрямку та розпочне зворотне горіння - маневр, який вперше було продемонстровано на дев’ятому польоті. Завдяки цьому витрати палива знижуються, що дозволяє підняти на орбіту більшу масу корисного навантаження.

Особливість сьогоднішнього запуску, як наголошується полягає у перевірці резервних систем. Один із трьох центральних двигунів під час заключного етапу посадки буде навмисно вимкнено для збору даних про ефективність резервного двигуна. Після цього ракета перейде на роботу лише з двома центральними двигунами, увійде в режим повного зависання над поверхнею океану і після вимкнення впаде в Американську затоку.

Верхній блок Starship і космічні завдання

Верхній ступінь Starship візьме на себе ряд космічних завдань. Зокрема, планується розгортання восьми симуляторів Starlink, що моделюють супутники наступного покоління. Вони слідуватимуть суборбітальною траєкторією і, за розрахунками, згорять при вході в атмосферу. Також передбачено повторне запалювання одного двигуна Raptor у космосі, що дозволить перевірити його роботу у реальних умовах.

Для підготовки до можливого багаторазового використання Starship з апарату знято частину термозахисних плиток. На поверхню встановлені альтернативні металеві плитки, включно з варіантом активного охолодження, що дозволяє тестувати різні матеріали під час сходження в атмосферу. Крім того, спеціальні фіксуючі елементи та змінений контур плиток допомагають уникнути гарячих точок, які спостерігалися під час шостого льотного випробування.

Значення сьогоднішнього запуску для SpaceX та космічної програми

Цей запуск важливий не лише для SpaceX, а й для всієї програми розвитку надважких ракет, наголошує видання. Випробування надають критично важливі дані для створення швидкої та повністю багаторазової системи запуску. Зі збільшенням виробництва на Starfactory у Starbase та активним будівництвом інфраструктури для запусків у Техасі та Флориді, компанія наближається до комерційного використання Starship у масштабах космічних місій та потенційної підтримки програм, пов’язаних із колонізацією Марса.

SpaceX скасувала запуск Starship Flight 10 за 17 хвилин до старту: стали відомі причини25.08.25, 10:33 • 4762 перегляди

Альона Уткіна

АнонсиНовини СвітуТехнології
SpaceX Starship
Starlink
SpaceX
Марс
Ілон Маск