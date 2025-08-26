SpaceX перенесла нове випробування Starship: "Дуже висока ймовірність того, що ми зможемо спробувати ще раз завтра"

Десятий випробувальний політ ракети Starship, який мав відбутися 26 серпня, вірогідно перенесуть через погодні умови. За словами представників компанії, що точний час старту ще узгоджується логістичною командою. Про це пише УНН із посиланням на Space X.

Деталі

Десятий льотний випробувальний політ Starship, запланований на вівторок, 26 серпня, не відбувся через технічні проблеми після попередніх 9 невдач.

Сьогоднішні випробувальні польоти скасовані через погодні умови. Команда Starship вибирає найкращу нагоду для наступного польоту - йдеться у дописі.

Інженери SpaceX внесли низку змін у конструкцію та експлуатаційні процедури, щоб підвищити надійність ракети.

Потрібно усунути витік рідкого кисню на наземному обладнанні. Завтра планується ще одна спроба запуску - повідомив генеральний директор Ілон Маск в "X" 25 серпня.

За даними авіаційного руху, компанія має дозвіл провести запуск у вівторок між 19:15 та 21:34 за східним часом. Проте у SpaceX зазначають, що логістична команда все ще працює над остаточним підтвердженням точної години старту.

Хоча нічого невідомо, Ден Хуот зі SpaceX перед прямою трансляцією заявив, що, на його думку, існує "дуже хороший шанс" на те, що ракета Starship зможе здійснити ще одну спробу запуску завтра.

Нові технічні покращення після попередніх польотів

Після пожежі під час дев’ятого льотного випробування інженери SpaceX внесли зміни до апаратного забезпечення та експлуатаційних процедур. Як вказано, було переглянуто конфігурації двигунів, посилено системи захисту теплових плиток і оптимізовано профіль сходження. Всі ці заходи спрямовані на підвищення надійності системи та забезпечення можливості багаторазового використання апарату. Повний технічний звіт SpaceX оприлюднила для ознайомлення фахівців та громадськості, пише видання.

Цілі польоту та експерименти

Майбутній політ передбачає комплексну програму випробувань. Основна мета - розширення робочих можливостей ракети-носія Super Heavy і перевірка посадкових сценаріїв, пише видання. Прискорювач після відділення ступенів як вказано перевернеться у контрольованому напрямку та розпочне зворотне горіння - маневр, який вперше було продемонстровано на дев’ятому польоті. Завдяки цьому витрати палива знижуються, що дозволяє підняти на орбіту більшу масу корисного навантаження.

Особливість сьогоднішнього запуску, як наголошується полягає у перевірці резервних систем. Один із трьох центральних двигунів під час заключного етапу посадки буде навмисно вимкнено для збору даних про ефективність резервного двигуна. Після цього ракета перейде на роботу лише з двома центральними двигунами, увійде в режим повного зависання над поверхнею океану і після вимкнення впаде в Американську затоку.

Верхній блок Starship і космічні завдання

Верхній ступінь Starship візьме на себе ряд космічних завдань. Зокрема, планується розгортання восьми симуляторів Starlink, що моделюють супутники наступного покоління. Вони слідуватимуть суборбітальною траєкторією і, за розрахунками, згорять при вході в атмосферу. Також передбачено повторне запалювання одного двигуна Raptor у космосі, що дозволить перевірити його роботу у реальних умовах.

Для підготовки до можливого багаторазового використання Starship з апарату знято частину термозахисних плиток. На поверхню встановлені альтернативні металеві плитки, включно з варіантом активного охолодження, що дозволяє тестувати різні матеріали під час сходження в атмосферу. Крім того, спеціальні фіксуючі елементи та змінений контур плиток допомагають уникнути гарячих точок, які спостерігалися під час шостого льотного випробування.

Значення сьогоднішнього запуску для SpaceX та космічної програми

Цей запуск важливий не лише для SpaceX, а й для всієї програми розвитку надважких ракет, наголошує видання. Випробування надають критично важливі дані для створення швидкої та повністю багаторазової системи запуску. Зі збільшенням виробництва на Starfactory у Starbase та активним будівництвом інфраструктури для запусків у Техасі та Флориді, компанія наближається до комерційного використання Starship у масштабах космічних місій та потенційної підтримки програм, пов’язаних із колонізацією Марса.

