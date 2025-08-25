SpaceX скасувала запуск Starship Flight 10 за 17 хвилин до старту: стали відомі причини
Київ • УНН
Запуск ракети Starship Flight 10 від SpaceX скасовано за 17 хвилин до старту. Причиною стали проблеми з наземними системами, запуск перенесено на 25 серпня.
Компанія SpaceX скасувала запланований у неділю, 24 серпня, запуск ракети Starship Flight 10 зі своєї бази Starbase в Південному Техасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.Com.
Деталі
Політ скасували за 17 хвилин до запуску ракети. Причина – необхідність додаткового часу для для усунення проблеми з наземними системами, заявили в компанії.
Ракету планується знову запустити у понеділок, 25 серпня.
Додатково
Starship - найбільша і найпотужніша ракета, яка коли-небудь була побудована, її висота в повністю зібраному вигляді становить понад 400 футів (122 метри). Вона складається з двох елементів, обидва з яких розроблені для повного і швидкого повторного використання - ракети-носія, відомої як Super Heavy, і космічного корабля верхнього ступеня, який називається Starship, або коротко Ship.
Нагадаємо
Компанія SpaceX накопичила майже 5,4 млрд доларів податкових збитків, уникаючи федерального податку на прибуток.