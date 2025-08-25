SpaceX скасувала запуск Starship Flight 10 за 17 хвилин до старту: стали відомі причини

$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 12582 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 16643 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 11802 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 23899 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 41298 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39294 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 36783 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 52895 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 85978 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65088 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Німеччина
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
Безпілотний літальний апарат
Євро
Долар США
Нафта
Крилата ракета

SpaceX скасувала запуск Starship Flight 10 за 17 хвилин до старту: стали відомі причини

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Запуск ракети Starship Flight 10 від SpaceX скасовано за 17 хвилин до старту. Причиною стали проблеми з наземними системами, запуск перенесено на 25 серпня.

SpaceX скасувала запуск Starship Flight 10 за 17 хвилин до старту: стали відомі причини

Компанія SpaceX скасувала запланований у неділю, 24 серпня, запуск ракети Starship Flight 10 зі своєї бази Starbase в Південному Техасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.Com.

Деталі

Політ скасували за 17 хвилин до запуску ракети. Причина – необхідність додаткового часу для для усунення проблеми з наземними системами, заявили в компанії.

Ракету планується знову запустити у понеділок, 25 серпня.

Додатково

Starship - найбільша і найпотужніша ракета, яка коли-небудь була побудована, її висота в повністю зібраному вигляді становить понад 400 футів (122 метри). Вона складається з двох елементів, обидва з яких розроблені для повного і швидкого повторного використання - ракети-носія, відомої як Super Heavy, і космічного корабля верхнього ступеня, який називається Starship, або коротко Ship.

Нагадаємо

Компанія SpaceX накопичила майже 5,4 млрд доларів податкових збитків, уникаючи федерального податку на прибуток.

Євген Устименко

SpaceX Starship
SpaceX
Техас