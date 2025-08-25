$41.220.00
Эксклюзив
06:07 • 12495 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 16527 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 11759 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 23848 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 41246 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39266 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 36750 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 52834 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 85911 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65069 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
SpaceX отменила запуск Starship Flight 10 за 17 минут до старта: стали известны причины

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Запуск ракеты Starship Flight 10 от SpaceX отменен за 17 минут до старта. Причиной стали проблемы с наземными системами, запуск перенесен на 25 августа.

SpaceX отменила запуск Starship Flight 10 за 17 минут до старта: стали известны причины

Компания SpaceX отменила запланированный на воскресенье, 24 августа, запуск ракеты Starship Flight 10 со своей базы Starbase в Южном Техасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.Com.

Детали

Полет отменили за 17 минут до запуска ракеты. Причина – необходимость дополнительного времени для устранения проблемы с наземными системами, заявили в компании.

Ракету планируется снова запустить в понедельник, 25 августа.

Дополнительно

Starship — самая большая и мощная ракета, когда-либо построенная, ее высота в полностью собранном виде составляет более 400 футов (122 метра). Она состоит из двух элементов, оба из которых разработаны для полного и быстрого повторного использования — ракеты-носителя, известной как Super Heavy, и космического корабля верхней ступени, который называется Starship, или коротко Ship.

Напомним

Компания SpaceX накопила почти 5,4 млрд долларов налоговых убытков, избегая федерального налога на прибыль.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
SpaceX
Техас