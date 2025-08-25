SpaceX отменила запуск Starship Flight 10 за 17 минут до старта: стали известны причины
Киев • УНН
Запуск ракеты Starship Flight 10 от SpaceX отменен за 17 минут до старта. Причиной стали проблемы с наземными системами, запуск перенесен на 25 августа.
Компания SpaceX отменила запланированный на воскресенье, 24 августа, запуск ракеты Starship Flight 10 со своей базы Starbase в Южном Техасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.Com.
Детали
Полет отменили за 17 минут до запуска ракеты. Причина – необходимость дополнительного времени для устранения проблемы с наземными системами, заявили в компании.
Ракету планируется снова запустить в понедельник, 25 августа.
Дополнительно
Starship — самая большая и мощная ракета, когда-либо построенная, ее высота в полностью собранном виде составляет более 400 футов (122 метра). Она состоит из двух элементов, оба из которых разработаны для полного и быстрого повторного использования — ракеты-носителя, известной как Super Heavy, и космического корабля верхней ступени, который называется Starship, или коротко Ship.
Напомним
Компания SpaceX накопила почти 5,4 млрд долларов налоговых убытков, избегая федерального налога на прибыль.