06:24 • 28423 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 19597 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 27308 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 123119 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 77007 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 71685 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205505 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189274 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71106 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68077 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
SpaceX перенесла новое испытание Starship: "Очень высокая вероятность того, что мы сможем попробовать еще раз завтра"

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Десятый испытательный полет ракеты Starship, запланированный на 26 августа, отложен из-за утечки жидкого кислорода и погодных условий. Инженеры SpaceX внесли изменения в конструкцию для повышения надежности.

SpaceX перенесла новое испытание Starship: "Очень высокая вероятность того, что мы сможем попробовать еще раз завтра"

Десятый испытательный полет ракеты Starship, который должен был состояться 26 августа, вероятно, будет перенесен из-за погодных условий. По словам представителей компании, точное время старта еще согласовывается логистической командой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space X.

Детали

Десятый летный испытательный полет Starship, запланированный на вторник, 26 августа, не состоялся из-за технических проблем после предыдущих 9 неудач.

Сегодняшние испытательные полеты отменены из-за погодных условий. Команда Starship выбирает лучшую возможность для следующего полета

- говорится в сообщении.

Инженеры SpaceX внесли ряд изменений в конструкцию и эксплуатационные процедуры, чтобы повысить надежность ракеты.

Необходимо устранить утечку жидкого кислорода на наземном оборудовании. Завтра планируется еще одна попытка запуска

- сообщил генеральный директор Илон Маск в "X" 25 августа.

По данным авиационного движения, компания имеет разрешение провести запуск во вторник между 19:15 и 21:34 по восточному времени. Однако в SpaceX отмечают, что логистическая команда все еще работает над окончательным подтверждением точного часа старта.

Хотя ничего неизвестно, Дэн Хуот из SpaceX перед прямой трансляцией заявил, что, по его мнению, существует "очень хороший шанс" на то, что ракета Starship сможет совершить еще одну попытку запуска завтра.

Новые технические улучшения после предыдущих полетов

После пожара во время девятого летного испытания инженеры SpaceX внесли изменения в аппаратное обеспечение и эксплуатационные процедуры. Как указано, были пересмотрены конфигурации двигателей, усилены системы защиты тепловых плиток и оптимизирован профиль восхождения. Все эти меры направлены на повышение надежности системы и обеспечение возможности многократного использования аппарата. Полный технический отчет SpaceX обнародовала для ознакомления специалистов и общественности, пишет издание.

Цели полета и эксперименты

Предстоящий полет предусматривает комплексную программу испытаний. Основная цель - расширение рабочих возможностей ракеты-носителя Super Heavy и проверка посадочных сценариев, пишет издание. Ускоритель после отделения ступеней, как указано, перевернется в контролируемом направлении и начнет обратное горение - маневр, который впервые был продемонстрирован на девятом полете. Благодаря этому расходы топлива снижаются, что позволяет поднять на орбиту большую массу полезной нагрузки.

Особенность сегодняшнего запуска, как отмечается, заключается в проверке резервных систем. Один из трех центральных двигателей во время заключительного этапа посадки будет намеренно выключен для сбора данных об эффективности резервного двигателя. После этого ракета перейдет на работу только с двумя центральными двигателями, войдет в режим полного зависания над поверхностью океана и после выключения упадет в Американский залив.

Верхний блок Starship и космические задачи

Верхняя ступень Starship возьмет на себя ряд космических задач. В частности, планируется развертывание восьми симуляторов Starlink, моделирующих спутники следующего поколения. Они будут следовать суборбитальной траектории и, по расчетам, сгорят при входе в атмосферу. Также предусмотрено повторное зажигание одного двигателя Raptor в космосе, что позволит проверить его работу в реальных условиях.

Для подготовки к возможному многократному использованию Starship с аппарата снята часть термозащитных плиток. На поверхность установлены альтернативные металлические плитки, включая вариант активного охлаждения, что позволяет тестировать различные материалы во время восхождения в атмосферу. Кроме того, специальные фиксирующие элементы и измененный контур плиток помогают избежать горячих точек, которые наблюдались во время шестого летного испытания.

Значение сегодняшнего запуска для SpaceX и космической программы

Этот запуск важен не только для SpaceX, но и для всей программы развития сверхтяжелых ракет, подчеркивает издание. Испытания предоставляют критически важные данные для создания быстрой и полностью многоразовой системы запуска. С увеличением производства на Starfactory в Starbase и активным строительством инфраструктуры для запусков в Техасе и Флориде, компания приближается к коммерческому использованию Starship в масштабах космических миссий и потенциальной поддержки программ, связанных с колонизацией Марса.

SpaceX отменила запуск Starship Flight 10 за 17 минут до старта: стали известны причины25.08.2025, 10:33 • 4766 просмотров

Алена Уткина

АнонсыНовости МираТехнологии
SpaceX Starship
Старлинк
SpaceX
Марс
Илон Маск