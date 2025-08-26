SpaceX перенесла новое испытание Starship: "Очень высокая вероятность того, что мы сможем попробовать еще раз завтра"

Десятый испытательный полет ракеты Starship, который должен был состояться 26 августа, вероятно, будет перенесен из-за погодных условий. По словам представителей компании, точное время старта еще согласовывается логистической командой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space X.

Детали

Десятый летный испытательный полет Starship, запланированный на вторник, 26 августа, не состоялся из-за технических проблем после предыдущих 9 неудач.

Сегодняшние испытательные полеты отменены из-за погодных условий. Команда Starship выбирает лучшую возможность для следующего полета - говорится в сообщении.

Инженеры SpaceX внесли ряд изменений в конструкцию и эксплуатационные процедуры, чтобы повысить надежность ракеты.

Необходимо устранить утечку жидкого кислорода на наземном оборудовании. Завтра планируется еще одна попытка запуска - сообщил генеральный директор Илон Маск в "X" 25 августа.

По данным авиационного движения, компания имеет разрешение провести запуск во вторник между 19:15 и 21:34 по восточному времени. Однако в SpaceX отмечают, что логистическая команда все еще работает над окончательным подтверждением точного часа старта.

Хотя ничего неизвестно, Дэн Хуот из SpaceX перед прямой трансляцией заявил, что, по его мнению, существует "очень хороший шанс" на то, что ракета Starship сможет совершить еще одну попытку запуска завтра.

Новые технические улучшения после предыдущих полетов

После пожара во время девятого летного испытания инженеры SpaceX внесли изменения в аппаратное обеспечение и эксплуатационные процедуры. Как указано, были пересмотрены конфигурации двигателей, усилены системы защиты тепловых плиток и оптимизирован профиль восхождения. Все эти меры направлены на повышение надежности системы и обеспечение возможности многократного использования аппарата. Полный технический отчет SpaceX обнародовала для ознакомления специалистов и общественности, пишет издание.

Цели полета и эксперименты

Предстоящий полет предусматривает комплексную программу испытаний. Основная цель - расширение рабочих возможностей ракеты-носителя Super Heavy и проверка посадочных сценариев, пишет издание. Ускоритель после отделения ступеней, как указано, перевернется в контролируемом направлении и начнет обратное горение - маневр, который впервые был продемонстрирован на девятом полете. Благодаря этому расходы топлива снижаются, что позволяет поднять на орбиту большую массу полезной нагрузки.

Особенность сегодняшнего запуска, как отмечается, заключается в проверке резервных систем. Один из трех центральных двигателей во время заключительного этапа посадки будет намеренно выключен для сбора данных об эффективности резервного двигателя. После этого ракета перейдет на работу только с двумя центральными двигателями, войдет в режим полного зависания над поверхностью океана и после выключения упадет в Американский залив.

Верхний блок Starship и космические задачи

Верхняя ступень Starship возьмет на себя ряд космических задач. В частности, планируется развертывание восьми симуляторов Starlink, моделирующих спутники следующего поколения. Они будут следовать суборбитальной траектории и, по расчетам, сгорят при входе в атмосферу. Также предусмотрено повторное зажигание одного двигателя Raptor в космосе, что позволит проверить его работу в реальных условиях.

Для подготовки к возможному многократному использованию Starship с аппарата снята часть термозащитных плиток. На поверхность установлены альтернативные металлические плитки, включая вариант активного охлаждения, что позволяет тестировать различные материалы во время восхождения в атмосферу. Кроме того, специальные фиксирующие элементы и измененный контур плиток помогают избежать горячих точек, которые наблюдались во время шестого летного испытания.

Значение сегодняшнего запуска для SpaceX и космической программы

Этот запуск важен не только для SpaceX, но и для всей программы развития сверхтяжелых ракет, подчеркивает издание. Испытания предоставляют критически важные данные для создания быстрой и полностью многоразовой системы запуска. С увеличением производства на Starfactory в Starbase и активным строительством инфраструктуры для запусков в Техасе и Флориде, компания приближается к коммерческому использованию Starship в масштабах космических миссий и потенциальной поддержки программ, связанных с колонизацией Марса.

