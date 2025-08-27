Впервые после череды провалов: испытательный пуск ракеты Starship прошел успешно
Киев • УНН
Десятый испытательный полет ракеты Starship компании SpaceX прошел успешно, выведя спутники и приводнившись в Индийском океане. Ускоритель Super Heavy успешно приземлился в Мексиканском заливе.
Десятый испытательный полет Starship прошел успешно после ряда неудач. Ракета компании SpaceX Илона Маска вывела в космос спутники и приводнилась в Индийском океане. Об этом пишет УНН со ссылкой на SatNews.
Детали
Летние испытания начались с успешного старта в Техасе 26 августа. После подъема верхняя ступень Starship запустила шесть двигателей Raptor, чтобы отделиться от ракеты-носителя Super Heavy и продолжить полет в космос.
Ускоритель успешно упал в Мексиканский залив, а верхняя ступень приводнилась в Индийском океане.
После этого ускоритель Super Heavy завершил работу на холостом ходу, чтобы выйти на курс к запланированной зоне приводнения. Ускоритель снизился и успешно провел посадочный маневр, намеренно отключив один из трех центральных двигателей на последних этапах работы и задействовав резервный двигатель.
Тем временем Starship продолжила полет, достигнув запланированной скорости. Затем аппарат выполнил второй в истории повторный запуск двигателя Raptor в космосе, откуда направился в сторону Индийского океана. Там ракета, выдержав экстремальные температуры, приводнилась после прохождения сквозь атмосферу. В космосе была успешно испытана система развертывания спутников Starlink.
В рамках испытательного полета Starship подверглась нагрузке, чтобы максимально можно было расширить возможности ракеты. Проверялись новые теплозащитные плитки, система вывода спутников и другие усовершенствования.
Добавим
Целью полета было расширение рабочих возможностей ракеты-носителя Super Heavy, проверка посадочных сценариев и резервных систем. Один из трех центральных двигателей во время заключительного этапа посадки был намеренно выключен для сбора данных по эффективности резервного двигателя.
Дополнение
Предыдущие девять запусков Starship завершались неудачно. Ракета компании SpaceX Илона Маска взрывалась во время испытаний.
Десятый запуск тоже прошел не без проблем. Изначально он планировался на 24 августа, однако его отменили за 17 минут до старта. Причиной такого решения в компании назвали необходимость дополнительного времени для устранения проблемы с наземными системами. В конце концов, полет перенесли на 26 августа из-за погодных условий.