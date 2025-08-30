SpaceX запустила еще 24 спутника Starlink на орбиту из Калифорнии

SpaceX в субботу, 30 августа, запустила очередную партию своих спутников широкополосной связи Starlink, отправив 24 из них с центрального побережья Калифорнии в США, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Ракета Falcon 9 со Starlink стартовала с Космической базы Ванденберг в 00:59 EDT (06:59 по Киеву).

Первая ступень ракеты, получившая обозначение Booster 1082, вернулась на Землю, как и планировалось, примерно через 8,5 минуты, приземлившись в море на беспилотном корабле SpaceX под названием "Of Course I Still Love You". Согласно описанию миссии SpaceX, это был 15-й запуск и посадка этой ракеты-носителя.

Это количество, хоть и впечатляющее, далеко от рекорда SpaceX в 30 повторных запусков, установленного ускорителем Falcon 9 в прошлый четверг (28 августа) во время другой миссии Starlink.

Верхняя ступень Falcon 9 вывела 24 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту.

"Подтверждено развертывание 24 спутников Starlink", - указали в SpaceX в X.

Дополнение

Сегодняшний запуск стал 107-м полетом Falcon 9 в 2025 году. Более 70% этих миссий были посвящены созданию мегагруппировки Starlink, которая, безусловно, является крупнейшей спутниковой группировкой, когда-либо созданной. Сейчас она состоит из более чем 8200 действующих спутников, и это количество продолжает расти.

В этом году SpaceX также запустила четыре другие миссии - испытательные полеты Starship, гигантской полностью многоразовой ракеты, которую компания разрабатывает для помощи человечеству в освоении Луны и Марса. Последнее из этих испытаний Starship состоялось во вторник (26 августа) и прошло с полным успехом.

Впервые после череды провалов: испытательный пуск ракеты Starship прошел успешно