Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 37912 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 155775 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 132244 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 81716 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 91165 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 57409 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 114456 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75125 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71387 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165003 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
SpaceX запустила еще 24 спутника Starlink на орбиту из Калифорнии

Киев • УНН

 • 16 просмотра

SpaceX успешно запустила 24 спутника Starlink из Калифорнии. Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила 15-й успешный запуск и посадку.

SpaceX запустила еще 24 спутника Starlink на орбиту из Калифорнии

SpaceX в субботу, 30 августа, запустила очередную партию своих спутников широкополосной связи Starlink, отправив 24 из них с центрального побережья Калифорнии в США, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Ракета Falcon 9 со Starlink стартовала с Космической базы Ванденберг в 00:59 EDT (06:59 по Киеву).

Первая ступень ракеты, получившая обозначение Booster 1082, вернулась на Землю, как и планировалось, примерно через 8,5 минуты, приземлившись в море на беспилотном корабле SpaceX под названием "Of Course I Still Love You". Согласно описанию миссии SpaceX, это был 15-й запуск и посадка этой ракеты-носителя.

Это количество, хоть и впечатляющее, далеко от рекорда SpaceX в 30 повторных запусков, установленного ускорителем Falcon 9 в прошлый четверг (28 августа) во время другой миссии Starlink.

Верхняя ступень Falcon 9 вывела 24 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту.

"Подтверждено развертывание 24 спутников Starlink", - указали в SpaceX в X.

Дополнение

Сегодняшний запуск стал 107-м полетом Falcon 9 в 2025 году. Более 70% этих миссий были посвящены созданию мегагруппировки Starlink, которая, безусловно, является крупнейшей спутниковой группировкой, когда-либо созданной. Сейчас она состоит из более чем 8200 действующих спутников, и это количество продолжает расти.

В этом году SpaceX также запустила четыре другие миссии - испытательные полеты Starship, гигантской полностью многоразовой ракеты, которую компания разрабатывает для помощи человечеству в освоении Луны и Марса. Последнее из этих испытаний Starship состоялось во вторник (26 августа) и прошло с полным успехом.

Впервые после череды провалов: испытательный пуск ракеты Starship прошел успешно27.08.25, 10:00 • 2360 просмотров

Юлия Шрамко

