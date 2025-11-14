Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg

Авиакомпания Emirates планирует оснастить свой флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX – шаг, который может стать крупнейшей победой сервиса Илона Маска в авиационной отрасли. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По их словам, Emirates намерена модернизировать бортовой Wi-Fi на всех своих широкофюзеляжных самолетах, которых во флоте около 250, а также на более чем 300 лайнерах, заказанных у Boeing и Airbus. Объявление сделки ожидается на авиасалоне в Дубае, который стартует в понедельник.

SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту

Сотрудничество с крупнейшей международной авиакомпанией мира стало бы весомым признанием технологии Starlink. В то же время процесс усложняет то, что Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не разрешили использование этого сервиса на своей территории, а флагманский самолет Emirates A380 еще не имеет необходимой сертификации.

Emirates и SpaceX пока не комментируют переговоры.

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками

Региональные конкуренты уже движутся вперед: Qatar Airways первой в Персидском заливе запустила Starlink на своих Boeing 777 и модернизирует A350. По данным Bloomberg, SpaceX также предлагала сервис Gulf Air, Flydubai и заключила соглашение с саудовской Saudia. Во время визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Маск заявил, что королевство "разрешит Starlink для использования в авиации и на море". Бахрейн, Иордания и Ливан уже предоставили соответствующие разрешения.

Если правительство ОАЭ снимет ограничения, Emirates может стать самым престижным клиентом Starlink в мировой авиации.

SpaceX запустила на орбиту еще 24 спутника Starlink