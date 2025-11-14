Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg

$42.060.03
48.880.23
ukenru
13:30 • 3126 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 11780 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 11943 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47 • 11463 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 38846 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 29582 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 54596 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98573 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 132070 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128544 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 48624 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 58189 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17828 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ08:55 • 26294 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18630 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11780 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 11943 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 10829 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 38846 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 271022 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Герман Галущенко
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Одесская область
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11780 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 4144 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18752 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17928 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 81689 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Авиакомпания Emirates намерена оборудовать свой флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX. Это может стать крупнейшей победой сервиса Илона Маска в авиационной отрасли.

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg

Авиакомпания Emirates планирует оснастить свой флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX – шаг, который может стать крупнейшей победой сервиса Илона Маска в авиационной отрасли. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По их словам, Emirates намерена модернизировать бортовой Wi-Fi на всех своих широкофюзеляжных самолетах, которых во флоте около 250, а также на более чем 300 лайнерах, заказанных у Boeing и Airbus. Объявление сделки ожидается на авиасалоне в Дубае, который стартует в понедельник.

SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту27.10.25, 18:17 • 4712 просмотров

Сотрудничество с крупнейшей международной авиакомпанией мира стало бы весомым признанием технологии Starlink. В то же время процесс усложняет то, что Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не разрешили использование этого сервиса на своей территории, а флагманский самолет Emirates A380 еще не имеет необходимой сертификации.

Emirates и SpaceX пока не комментируют переговоры.

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками24.10.25, 03:01 • 3861 просмотр

Региональные конкуренты уже движутся вперед: Qatar Airways первой в Персидском заливе запустила Starlink на своих Boeing 777 и модернизирует A350. По данным Bloomberg, SpaceX также предлагала сервис Gulf Air, Flydubai и заключила соглашение с саудовской Saudia. Во время визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Маск заявил, что королевство "разрешит Starlink для использования в авиации и на море". Бахрейн, Иордания и Ливан уже предоставили соответствующие разрешения.

Если правительство ОАЭ снимет ограничения, Emirates может стать самым престижным клиентом Starlink в мировой авиации.

SpaceX запустила на орбиту еще 24 спутника Starlink30.08.25, 09:34 • 4021 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Старлинк
Airbus
Боинг
SpaceX
Bloomberg L.P.
Ливан
Иордания
Дональд Трамп
Илон Маск
Саудовская Аравия
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты