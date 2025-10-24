SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками
Киев • УНН
Компания SpaceX заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Мошеннические сети продолжают процветать в стране, несмотря на жесткие меры.
Компания SpaceX Илона Маска заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Об этом информирует УНН со ссылкой на СNN.
Детали
Отмечается, что несмотря на широко разрекламированные жесткие меры по прекращению деятельности центров кибермошенничества вдоль границы Мьянмы с Таиландом в этом году, мошеннические сети продолжают процветать в стране, охваченной гражданской войной.
В SpaceX заявили, что работают над выявлением нарушений на всех рынках, где функционирует Starlink.
Мы активно выявляем нарушения во всех странах, где работает Starlink, и сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. В Мьянме мы проактивно отключили более 2500 комплектов Starlink вблизи подозрительных центров мошенничества
Дрейер не назвала точную дату отключения консолей, однако заявление было сделано после того, как военная хунта Мьянмы сообщила об обнаружении 30 комплектов "приемников и аксессуаров" Starlink во время рейда на один из таких мошеннических центров на этой неделе.
По данным недавнего отчета Австралийского института стратегической политики, вдоль границы Мьянмы и Таиланда расположено около 30 крупных специально построенных комплексов, предназначенных для выманивания у жертв, в том числе американцев, миллиардов долларов ежегодно
Работников мошеннических центров часто заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы или продают как жертв торговли людьми. Их регулярно удерживают против воли и заставляют заниматься интернет-мошенничеством в строго охраняемых помещениях.
Согласно информации на сайте Starlink, количество пользователей по всему миру превышает 6 миллионов. Компания обеспечивает высокоскоростной интернет через сеть тысяч спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет охватывать отдаленные населенные пункты.
Расследование, проведенное в этом месяце информационным агентством Agence France-Presse, выявило, что приемники Starlink в больших масштабах устанавливались на крышах мошеннических комплексов.
По данным AFP, Объединенный экономический комитет Конгресса США начал проверку возможной причастности Starlink к деятельности этих центров.
