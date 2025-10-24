SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками

Компания SpaceX Илона Маска заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Об этом информирует УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Отмечается, что несмотря на широко разрекламированные жесткие меры по прекращению деятельности центров кибермошенничества вдоль границы Мьянмы с Таиландом в этом году, мошеннические сети продолжают процветать в стране, охваченной гражданской войной.

В SpaceX заявили, что работают над выявлением нарушений на всех рынках, где функционирует Starlink.

Мы активно выявляем нарушения во всех странах, где работает Starlink, и сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. В Мьянме мы проактивно отключили более 2500 комплектов Starlink вблизи подозрительных центров мошенничества - отметила Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink, в сообщении на X.

Дрейер не назвала точную дату отключения консолей, однако заявление было сделано после того, как военная хунта Мьянмы сообщила об обнаружении 30 комплектов "приемников и аксессуаров" Starlink во время рейда на один из таких мошеннических центров на этой неделе.

По данным недавнего отчета Австралийского института стратегической политики, вдоль границы Мьянмы и Таиланда расположено около 30 крупных специально построенных комплексов, предназначенных для выманивания у жертв, в том числе американцев, миллиардов долларов ежегодно - говорится в сообщении.

Работников мошеннических центров часто заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы или продают как жертв торговли людьми. Их регулярно удерживают против воли и заставляют заниматься интернет-мошенничеством в строго охраняемых помещениях.

Согласно информации на сайте Starlink, количество пользователей по всему миру превышает 6 миллионов. Компания обеспечивает высокоскоростной интернет через сеть тысяч спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет охватывать отдаленные населенные пункты.

Расследование, проведенное в этом месяце информационным агентством Agence France-Presse, выявило, что приемники Starlink в больших масштабах устанавливались на крышах мошеннических комплексов.

По данным AFP, Объединенный экономический комитет Конгресса США начал проверку возможной причастности Starlink к деятельности этих центров.

