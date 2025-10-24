SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 4900 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 17461 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 20205 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 22408 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 33529 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27876 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46994 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 41210 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36283 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13114 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
90%
743мм
Популярные новости
Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico23 октября, 14:52 • 4592 просмотра
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph23 октября, 14:58 • 3214 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16638 просмотра
ССО провели успешный рейд в Донецкой области: зашли врагу в тыл и ликвидировали оккупантовVideo23 октября, 15:31 • 3532 просмотра
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 3882 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 27351 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 46995 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 41211 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36284 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 42995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16653 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 21117 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 31513 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 39890 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 59359 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Компания SpaceX заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Мошеннические сети продолжают процветать в стране, несмотря на жесткие меры.

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками

Компания SpaceX Илона Маска заблокировала более 2500 терминалов Starlink, которые использовались киберпреступными группировками в Мьянме. Об этом информирует УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Отмечается, что несмотря на широко разрекламированные жесткие меры по прекращению деятельности центров кибермошенничества вдоль границы Мьянмы с Таиландом в этом году, мошеннические сети продолжают процветать в стране, охваченной гражданской войной.

В SpaceX заявили, что работают над выявлением нарушений на всех рынках, где функционирует Starlink.

Мы активно выявляем нарушения во всех странах, где работает Starlink, и сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. В Мьянме мы проактивно отключили более 2500 комплектов Starlink вблизи подозрительных центров мошенничества

- отметила Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink, в сообщении на X.

Дрейер не назвала точную дату отключения консолей, однако заявление было сделано после того, как военная хунта Мьянмы сообщила об обнаружении 30 комплектов "приемников и аксессуаров" Starlink во время рейда на один из таких мошеннических центров на этой неделе.

По данным недавнего отчета Австралийского института стратегической политики, вдоль границы Мьянмы и Таиланда расположено около 30 крупных специально построенных комплексов, предназначенных для выманивания у жертв, в том числе американцев, миллиардов долларов ежегодно

- говорится в сообщении.

Работников мошеннических центров часто заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы или продают как жертв торговли людьми. Их регулярно удерживают против воли и заставляют заниматься интернет-мошенничеством в строго охраняемых помещениях.

Согласно информации на сайте Starlink, количество пользователей по всему миру превышает 6 миллионов. Компания обеспечивает высокоскоростной интернет через сеть тысяч спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет охватывать отдаленные населенные пункты.

Расследование, проведенное в этом месяце информационным агентством Agence France-Presse, выявило, что приемники Starlink в больших масштабах устанавливались на крышах мошеннических комплексов.

По данным AFP, Объединенный экономический комитет Конгресса США начал проверку возможной причастности Starlink к деятельности этих центров.

Польша продолжит финансирование Starlink для Украины29.09.25, 21:15 • 3399 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Техника
Обыск
Старлинк
SpaceX
Таиланд
Мьянма
Илон Маск
Соединённые Штаты