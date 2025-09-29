Польша продолжит финансирование Starlink для Украины
Киев • УНН
Президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Эта технология имеет критическое значение для поддержания связи в больницах, школах и прифронтовых регионах.
Президент Польши подписал закон, который предусматривает продление финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, во время войны эта технология имеет критическое значение — чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи.
Сейчас в Украине работает 50+ тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч передали наши польские партнеры
Он поблагодарил министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и все правительство Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины.
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера26.08.25, 08:36 • 66566 просмотров