Эксклюзив
14:44 • 24211 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 28384 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 35527 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 39856 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 23737 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 23169 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 15473 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29826 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49246 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70556 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Польша продолжит финансирование Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Эта технология имеет критическое значение для поддержания связи в больницах, школах и прифронтовых регионах.

Польша продолжит финансирование Starlink для Украины

Президент Польши подписал закон, который предусматривает продление финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, во время войны эта технология имеет критическое значение — чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи.

Сейчас в Украине работает 50+ тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч передали наши польские партнеры 

- сообщил Федоров.

Он поблагодарил министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и все правительство Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины.

Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера26.08.25, 08:36 • 66566 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Кшиштоф Гавковский
Старлинк
Михаил Федоров
Украина
Польша