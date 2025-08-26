Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Киев • УНН
Руководитель канцелярии президента Польши заявил, что вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины. Он отметил, что финансирование соединения осуществляется на основе действующего закона.
Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам не отключает интернет Starlink для Украины, заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, комментируя заявление вице-премьер-министра страны, пишет УНН.
Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, это чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена польским парламентом в сентябре
По его словам, "то же самое касается поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте".
"Господин вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский, вам следует бороться с манипуляциями и дезинформацией в Интернете, а не создавать их", - заявил Богуцкий.
Напомним
Накануне президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины.
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский после этого заявил, что вето Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически отключает интернет Starlink в Украине и прекращает поддержку хранения данных украинского правительства.