Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 15130 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 99381 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 66101 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 65526 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 190384 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 182882 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70160 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67320 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67292 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51994 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Руководитель канцелярии президента Польши заявил, что вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины. Он отметил, что финансирование соединения осуществляется на основе действующего закона.

Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам не отключает интернет Starlink для Украины, заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, комментируя заявление вице-премьер-министра страны, пишет УНН.

Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, это чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена польским парламентом в сентябре

- заявил Богуцкий в X.

По его словам, "то же самое касается поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте".

"Господин вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский, вам следует бороться с манипуляциями и дезинформацией в Интернете, а не создавать их", - заявил Богуцкий.

Напомним

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. 

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский после этого заявил, что вето Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически отключает интернет Starlink в Украине и прекращает поддержку хранения данных украинского правительства.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Старлинк
Украина
Польша