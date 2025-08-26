Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам не отключает интернет Starlink для Украины, заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, комментируя заявление вице-премьер-министра страны, пишет УНН.

Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на это соединение финансируются на основе положений действующего закона, а законопроект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, сохраняет этот статус-кво. Все, что нужно, это чтобы эта президентская инициатива была быстро рассмотрена польским парламентом в сентябре