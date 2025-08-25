"Кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні": польський міністр розкрив наслідки вето Навроцького

$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 86 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 124 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 5226 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 48246 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 77573 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 81112 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 43018 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 52272 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 59794 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48333 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 35147 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 36939 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 14359 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 40893 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 9902 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?

Ексклюзив

13:29 • 90 перегляди
Ексклюзив
13:29 • 90 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 77644 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 81177 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 85291 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 117879 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Одеська область
Європа
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 29916 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 67523 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 51159 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 50452 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 52182 перегляди
Chevrolet Aveo
Долар США
Гривня
Боєприпаси
Євро

"Кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні": польський міністр розкрив наслідки вето Навроцького

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям фактично відключає інтернет в Україні. Це припиняє підтримку Starlink та зберігання даних українського уряду.

"Кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні": польський міністр розкрив наслідки вето Навроцького

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям фактично припиняє підтримку Starlink та зберігання даних українського уряду, пише УНН.

Президентське вето ріже наосліп! Рішення Кароля Навроцького фактично відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також припиняє підтримку зберігання даних українського уряду в безпечному місці

- написав Гавковський.

"Я не можу уявити собі кращого подарунка для військ путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи росії. Дехто скаже: "Ганьба", інші - "Зрада сусіда!", - зазначив польський міністр.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Starlink
Україна
Польща