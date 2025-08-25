"Конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине": польский министр раскрыл последствия вето Навроцкого

Вице-премьер-министр - министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически прекращает поддержку Starlink и хранение данных украинского правительства, пишет УНН.

Президентское вето режет вслепую! Решение Кароля Навроцкого фактически отключает интернет в Украине, потому что фактически это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте