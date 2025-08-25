"Конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине": польский министр раскрыл последствия вето Навроцкого
Киев • УНН
Вице-премьер-министр - министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически прекращает поддержку Starlink и хранение данных украинского правительства, пишет УНН.
Президентское вето режет вслепую! Решение Кароля Навроцкого фактически отключает интернет в Украине, потому что фактически это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте
"Я не могу представить себе лучшего подарка для войск путина, чем отключение интернета в Украине, о чем только что принял решение президент. Господин президент, вы должны прекратить слепо атаковать правительство во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, одновременно помогая россии. Некоторые скажут: "Позор", другие - "Предательство соседа!", - отметил польский министр.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины.