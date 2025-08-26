$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 15106 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 99308 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 66075 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 65501 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 190335 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 182844 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70153 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67320 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67292 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51993 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 83901 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Керівник канцелярії президента Польщі заявив, що вето президента Навроцького не вимикає інтернет Starlink для України. Він зазначив, що фінансування з'єднання здійснюється на основі чинного закону.

Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо допомоги українцям не вимикає інтернет Starlink для України, заявив керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, коментуючи заяву віцепрем'єрміністра країни, пише УНН.

Вето президента Навроцького не відключає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроект, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Усе, що потрібно, це щоб ця президентська ініціатива була швидко розглянута польським парламентом у вересні

- заявив Богуцький у X.

З його слів, "те саме стосується підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці".

"Пане віце-прем'єр-міністре Кшиштоф Гавковський, вам слід боротися з маніпуляціями та дезінформацією в Інтернеті, а не створювати їх", - заявив Богуцький.

Нагадаємо

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. 

Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський після цього заявив, що вето Навроцького на закон про допомогу українцям фактично відключає інтернет Starlink в Україні і припиняє підтримку зберігання даних українського уряду.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Starlink
Україна
Польща