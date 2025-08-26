Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Київ • УНН
Керівник канцелярії президента Польщі заявив, що вето президента Навроцького не вимикає інтернет Starlink для України. Він зазначив, що фінансування з'єднання здійснюється на основі чинного закону.
Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо допомоги українцям не вимикає інтернет Starlink для України, заявив керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, коментуючи заяву віцепрем'єрміністра країни, пише УНН.
Вето президента Навроцького не відключає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроект, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Усе, що потрібно, це щоб ця президентська ініціатива була швидко розглянута польським парламентом у вересні
З його слів, "те саме стосується підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці".
"Пане віце-прем'єр-міністре Кшиштоф Гавковський, вам слід боротися з маніпуляціями та дезінформацією в Інтернеті, а не створювати їх", - заявив Богуцький.
Нагадаємо
Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України.
Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський після цього заявив, що вето Навроцького на закон про допомогу українцям фактично відключає інтернет Starlink в Україні і припиняє підтримку зберігання даних українського уряду.