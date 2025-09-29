Польща продовжить фінансування Starlink для України
Президент Польщі підписав закон про продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Ця технологія має критичне значення для підтримки зв'язку в лікарнях, школах та прифронтових регіонах.
Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
За словами Федорова, у час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку.
Зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали наші польські партнери
Він подякував міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.
