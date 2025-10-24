SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями

Компанія SpaceX Ілона Маска заблокувала понад 2500 терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинними угрупованнями в М’янмі. Про це інформує УНН з посиланням на СNN.

Деталі

Зазначається, що попри широко розрекламовані жорсткі заходи щодо припинення діяльності центрів кібершахрайства вздовж кордону М’янми з Таїландом цього року, шахрайські мережі продовжують процвітати в країні, охопленій громадянською війною.

У SpaceX заявили, що працюють над виявленням порушень на всіх ринках, де функціонує Starlink.

Ми активно виявляємо порушення в усіх країнах, де працює Starlink, і співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу. У М’янмі ми проактивно відключили понад 2500 комплектів Starlink поблизу підозрілих центрів шахрайства - наголосила Лорен Дрейєр, віцепрезидент SpaceX з бізнес-операцій Starlink, у дописі на X.

Дрейєр не назвала точну дату відключення консолей, проте заяву зробили після того, як військова хунта М’янми повідомила про виявлення 30 комплектів "приймачів та аксесуарів" Starlink під час рейду на один із таких шахрайських центрів цього тижня.

За даними нещодавнього звіту Австралійського інституту стратегічної політики, вздовж кордону М’янми та Таїланду розташовано близько 30 великих спеціально побудованих комплексів, призначених для виманювання у жертв, зокрема американців, мільярдів доларів щороку - йдеться у дописі.

Працівників шахрайських центрів часто заманюють обіцянками високооплачуваної роботи або продають як жертв торгівлі людьми. Їх регулярно утримують проти волі та змушують займатися інтернет-шахрайством у суворо охоронюваних приміщеннях.

Згідно з інформацією на сайті Starlink, кількість користувачів по всьому світу перевищує 6 мільйонів. Компанія забезпечує високошвидкісний інтернет через мережу тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті, що дозволяє охоплювати віддалені населені пункти.

Розслідування, проведене цього місяця інформаційним агентством Agence France-Presse, виявило, що приймачі Starlink у великих масштабах встановлювали на дахах шахрайських комплексів.

За даними AFP, Об’єднаний економічний комітет Конгресу США розпочав перевірку можливої причетності Starlink до діяльності цих центрів.

