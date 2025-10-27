SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 10725 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 14444 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 27031 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 24505 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 29928 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37424 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40405 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36379 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34348 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28121 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 41498 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 41098 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 29634 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 19243 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 15572 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 15621 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 27031 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91403 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112805 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128869 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 19293 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 29687 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 41150 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 59927 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 81909 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Сокол 9

SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту

Киев • УНН

 • 374 просмотра

SpaceX провела 89-й орбитальный запуск миссии Starlink с побережья Флориды, отправив 29 спутников на орбиту. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, а ее первая ступень совершила 24-й полет и успешно приземлилась.

SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту

SpaceX отмечает новую веху 89-м орбитальным запуском миссии SpaceX с побережья Флориды и последующим развертыванием Starlink. Передает УНН со ссылкой на Рhys.

Детали

Ракета Falcon 9 миссии Starlink 10-21 с 29 спутниками стартовала в 11:00 утра с космического стартового комплекса 40 космической станции на мысе Канаверал.

Ракета-носитель первой ступени совершил свой 24-й полет с восстановительной посадкой на дрон A Shortfall of Gravitas, базирующийся в Атлантике. Масштабное созвездие SpaceX на орбите таким образом пополняется новой партией спутников Starlink. 

Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций11.09.25, 11:11 • 3059 просмотров

Всего уже превышено 10 000 спутников Starlink, запущенных на орбиту с момента первой операционной миссии в 2019 году. Впрочем, только 8700 из этих спутников остаются на орбите.

В 2025 году SpaceX осуществила почти все миссии Space Coast. Также известно, что United Launch Alliance (ULA) провела четыре запуска, а компания Blue Origin – один. Конкуренты компании Маска запланировали запуски на начало ноября 2025 года. SpaceX планирует осуществить дополнительный запуск Falcon 9 до конца текущего года.

Напомним

Компания SpaceX в середине октября успешно осуществила 11-й запуск ракеты Starship из Техаса, которая приземлилась в Индийском океане. Это последний полет перед испытательным запуском новой версии ракеты, предназначенной для миссий на Луну и Марс.

SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками24.10.25, 03:01 • 3577 просмотров

Игорь Тележников

