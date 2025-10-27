SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту
Киев • УНН
SpaceX провела 89-й орбитальный запуск миссии Starlink с побережья Флориды, отправив 29 спутников на орбиту. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, а ее первая ступень совершила 24-й полет и успешно приземлилась.
SpaceX отмечает новую веху 89-м орбитальным запуском миссии SpaceX с побережья Флориды и последующим развертыванием Starlink. Передает УНН со ссылкой на Рhys.
Детали
Ракета Falcon 9 миссии Starlink 10-21 с 29 спутниками стартовала в 11:00 утра с космического стартового комплекса 40 космической станции на мысе Канаверал.
Ракета-носитель первой ступени совершил свой 24-й полет с восстановительной посадкой на дрон A Shortfall of Gravitas, базирующийся в Атлантике. Масштабное созвездие SpaceX на орбите таким образом пополняется новой партией спутников Starlink.
Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций11.09.25, 11:11 • 3059 просмотров
Всего уже превышено 10 000 спутников Starlink, запущенных на орбиту с момента первой операционной миссии в 2019 году. Впрочем, только 8700 из этих спутников остаются на орбите.
В 2025 году SpaceX осуществила почти все миссии Space Coast. Также известно, что United Launch Alliance (ULA) провела четыре запуска, а компания Blue Origin – один. Конкуренты компании Маска запланировали запуски на начало ноября 2025 года. SpaceX планирует осуществить дополнительный запуск Falcon 9 до конца текущего года.
Напомним
Компания SpaceX в середине октября успешно осуществила 11-й запуск ракеты Starship из Техаса, которая приземлилась в Индийском океане. Это последний полет перед испытательным запуском новой версии ракеты, предназначенной для миссий на Луну и Марс.
SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками24.10.25, 03:01 • 3577 просмотров