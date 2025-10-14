$41.610.01
SpaceX завершила 11-те випробування Starship перед дебютом оновленого прототипу

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Компанія SpaceX успішно здійснила 11-й запуск ракети Starship з Техасу, яка приземлилася в Індійському океані. Це останній політ перед випробувальним запуском нової версії ракети, призначеної для місій на Місяць і Марс.

SpaceX завершила 11-те випробування Starship перед дебютом оновленого прототипу

SpaceX Ілона Маска запустила свою 11-ту ракету Starship з Техасу у США в понеділок і посадила її в Індійському океані. Це був останній політ перед тим, як компанія розпочне випробувальний запуск нової версії гігантської ракети, оснащеної додатковими функціями для місій на Місяць і Марс, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Starship, який включає верхній ступінь Starship, встановлений на її ракеті-носії Super Heavy, був запущений о 18:23 CT (02:23 за Києвом) з бази SpaceX Starbase. Після запуску ступеня Starship у космос, Super Heavy повернулася для м'якої посадки в Мексиканській затоці через 7 хвилин після старту, протестувавши конфігурацію посадкового двигуна, перш ніж вибухнути.

Попередня місія, що відбулася у серпні, перервала серію невдалих випробувань на початку цього року. Політ у понеділок був схожий на попередній: знову було запущено партію імітаторів супутників Starlink, короткочасно перезапущено двигуни у космосі та випробувано нові теплозахисні плитки під час повернення з космосу в умовах спекотної погоди, після чого корабель приводився на захід від Австралії.

Вперше після низки провалів: випробувальний пуск ракети Starship пройшов успішно27.08.25, 10:00 • 2515 переглядiв

Виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі заявив у X, що місія стала "ще одним важливим кроком на шляху до висадки американців на Південному полюсі Місяця".

Оновлений прототип

Під час майбутніх випробувань SpaceX планує запустити більш досконалий прототип Starship, оснащений апгрейдами, необхідними для тривалих космічних місій, повідомила компанія в понеділок. Це включає стикувальні адаптери та інші зміни в устаткуванні, необхідні для орбітальної дозаправки - складного процесу, що включає стикування двох Starship на орбіті для перекачування сотень тонн переохолодженого палива.

Оновлений прототип "справді є тим транспортним засобом, який може доставити людей на Місяць і Марс", заявила президент SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції в Парижі минулого місяця. "Тому саме цього ми і прагнемо", - вказала вона.

Шотвелл заявила, що очікує, що цю версію Starship буде запущено до кінця або початку наступного року. Маск, генеральний директор SpaceX, заявив, що очікує місії з дозаправки двох Starship наступного року, мета, яку NASA у 2024 році очікувала цього року.

Дозаправка - одне з багатьох завдань випробувань, які необхідно виконати перед тим, як ракета доставить людей на поверхню Місяця, заплановану на 2027 рік.

"Має відбутися не раніше середини 2027 року": NASA оголошує про нове перенесення польоту на Місяць 06.12.24, 15:24 • 17443 перегляди

Для заправки одного Starship достатньою кількістю палива для висадки на Місяць в межах пропонованого SpaceX плану посадки на Місяць потрібно кілька заправників Starship.

Це частина контракту вартістю понад 3 мільярди доларів, який SpaceX виграла у 2021 році у межах програми NASA Artemis, відповідно до якої США намагаються вперше з 1972 року відправити людей на Місяць. Нагорода ставить SpaceX у центр гонки за Місяць між США та Китаєм, який прагне власної пілотованої висадки у 2030 році.

Минулого місяця група радників NASA з безпеки попередила, що скромний прогрес у розробці елементів конструкції місячного посадкового модуля ракети може відкинути американські зусилля з дослідження Місяця на роки. Випробувальна посадка на нерівну поверхню Місяця - ще один головний пріоритет, якого має досягти SpaceX.

Starship, найпотужніша ракета з колись запущених і набагато більше "робочої конячки" SpaceX Falcon 9, також відіграє ключову роль у запуску важчих супутників Starlink, необхідних для прибуткових цілей компанії в області мобільного широкосмугового зв'язку. Окрім того, він є центральним елементом бачення Маска з відправки людей та вантажів на Марс.

SpaceX отримала дозвіл на нарощування запусків Starship07.05.25, 10:09 • 5003 перегляди

Юлія Шрамко

