SpaceX завершила 11-е испытание Starship перед дебютом обновленного прототипа

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Компания SpaceX успешно осуществила 11-й запуск ракеты Starship из Техаса, которая приземлилась в Индийском океане. Это последний полет перед испытательным запуском новой версии ракеты, предназначенной для миссий на Луну и Марс.

SpaceX завершила 11-е испытание Starship перед дебютом обновленного прототипа

SpaceX Илона Маска запустила свою 11-ю ракету Starship из Техаса в США в понедельник и посадила ее в Индийском океане. Это был последний полет перед тем, как компания начнет испытательный запуск новой версии гигантской ракеты, оснащенной дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Starship, который включает верхнюю ступень Starship, установленную на ее ракете-носителе Super Heavy, был запущен в 18:23 CT (02:23 по Киеву) с базы SpaceX Starbase. После запуска ступени Starship в космос, Super Heavy вернулась для мягкой посадки в Мексиканском заливе через 7 минут после старта, протестировав конфигурацию посадочного двигателя, прежде чем взорваться.

Предыдущая миссия, состоявшаяся в августе, прервала серию неудачных испытаний в начале этого года. Полет в понедельник был похож на предыдущий: снова была запущена партия имитаторов спутников Starlink, кратковременно перезапущены двигатели в космосе и испытаны новые теплозащитные плитки при возвращении из космоса в условиях жаркой погоды, после чего корабль приводнился к западу от Австралии.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил в X, что миссия стала "еще одним важным шагом на пути к высадке американцев на Южном полюсе Луны".

Обновленный прототип

В ходе предстоящих испытаний SpaceX планирует запустить более совершенный прототип Starship, оснащенный апгрейдами, необходимыми для длительных космических миссий, сообщила компания в понедельник. Это включает стыковочные адаптеры и другие изменения в оборудовании, необходимые для орбитальной дозаправки — сложного процесса, включающего стыковку двух Starship на орбите для перекачки сотен тонн переохлажденного топлива.

Обновленный прототип "действительно является тем транспортным средством, которое может доставить людей на Луну и Марс", заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции в Париже в прошлом месяце. "Поэтому именно этого мы и добиваемся", - указала она.

Шотвелл заявила, что ожидает, что эта версия Starship будет запущена до конца или начала следующего года. Маск, генеральный директор SpaceX, заявил, что ожидает миссии по дозаправке двух Starship в следующем году, цель, которую NASA в 2024 году ожидало в этом году.

Дозаправка — одна из многих задач испытаний, которые необходимо выполнить перед тем, как ракета доставит людей на поверхность Луны, запланированную на 2027 год.

Для заправки одного Starship достаточным количеством топлива для высадки на Луну в рамках предлагаемого SpaceX плана посадки на Луну требуется несколько заправщиков Starship.

Это часть контракта стоимостью более 3 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году в рамках программы NASA Artemis, в соответствии с которой США пытаются впервые с 1972 года отправить людей на Луну. Награда ставит SpaceX в центр гонки за Луну между США и Китаем, который стремится к собственной пилотируемой высадке в 2030 году.

В прошлом месяце группа советников NASA по безопасности предупредила, что скромный прогресс в разработке элементов конструкции лунного посадочного модуля ракеты может отбросить американские усилия по исследованию Луны на годы. Испытательная посадка на неровную поверхность Луны — еще один главный приоритет, которого должна достичь SpaceX.

Starship, самая мощная ракета из когда-либо запущенных и намного больше "рабочей лошадки" SpaceX Falcon 9, также играет ключевую роль в запуске более тяжелых спутников Starlink, необходимых для прибыльных целей компании в области мобильной широкополосной связи. Кроме того, он является центральным элементом видения Маска по отправке людей и грузов на Марс.

Юлия Шрамко

