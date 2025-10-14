SpaceX завершила 11-е испытание Starship перед дебютом обновленного прототипа

SpaceX Илона Маска запустила свою 11-ю ракету Starship из Техаса в США в понедельник и посадила ее в Индийском океане. Это был последний полет перед тем, как компания начнет испытательный запуск новой версии гигантской ракеты, оснащенной дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Starship, который включает верхнюю ступень Starship, установленную на ее ракете-носителе Super Heavy, был запущен в 18:23 CT (02:23 по Киеву) с базы SpaceX Starbase. После запуска ступени Starship в космос, Super Heavy вернулась для мягкой посадки в Мексиканском заливе через 7 минут после старта, протестировав конфигурацию посадочного двигателя, прежде чем взорваться.

Предыдущая миссия, состоявшаяся в августе, прервала серию неудачных испытаний в начале этого года. Полет в понедельник был похож на предыдущий: снова была запущена партия имитаторов спутников Starlink, кратковременно перезапущены двигатели в космосе и испытаны новые теплозащитные плитки при возвращении из космоса в условиях жаркой погоды, после чего корабль приводнился к западу от Австралии.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил в X, что миссия стала "еще одним важным шагом на пути к высадке американцев на Южном полюсе Луны".

Обновленный прототип

В ходе предстоящих испытаний SpaceX планирует запустить более совершенный прототип Starship, оснащенный апгрейдами, необходимыми для длительных космических миссий, сообщила компания в понедельник. Это включает стыковочные адаптеры и другие изменения в оборудовании, необходимые для орбитальной дозаправки — сложного процесса, включающего стыковку двух Starship на орбите для перекачки сотен тонн переохлажденного топлива.

Обновленный прототип "действительно является тем транспортным средством, которое может доставить людей на Луну и Марс", заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции в Париже в прошлом месяце. "Поэтому именно этого мы и добиваемся", - указала она.

Шотвелл заявила, что ожидает, что эта версия Starship будет запущена до конца или начала следующего года. Маск, генеральный директор SpaceX, заявил, что ожидает миссии по дозаправке двух Starship в следующем году, цель, которую NASA в 2024 году ожидало в этом году.

Дозаправка — одна из многих задач испытаний, которые необходимо выполнить перед тем, как ракета доставит людей на поверхность Луны, запланированную на 2027 год.

"Должно произойти не раньше середины 2027 года": NASA объявляет о новом переносе полета на Луну

Для заправки одного Starship достаточным количеством топлива для высадки на Луну в рамках предлагаемого SpaceX плана посадки на Луну требуется несколько заправщиков Starship.

Это часть контракта стоимостью более 3 миллиардов долларов, который SpaceX выиграла в 2021 году в рамках программы NASA Artemis, в соответствии с которой США пытаются впервые с 1972 года отправить людей на Луну. Награда ставит SpaceX в центр гонки за Луну между США и Китаем, который стремится к собственной пилотируемой высадке в 2030 году.

В прошлом месяце группа советников NASA по безопасности предупредила, что скромный прогресс в разработке элементов конструкции лунного посадочного модуля ракеты может отбросить американские усилия по исследованию Луны на годы. Испытательная посадка на неровную поверхность Луны — еще один главный приоритет, которого должна достичь SpaceX.

Starship, самая мощная ракета из когда-либо запущенных и намного больше "рабочей лошадки" SpaceX Falcon 9, также играет ключевую роль в запуске более тяжелых спутников Starlink, необходимых для прибыльных целей компании в области мобильной широкополосной связи. Кроме того, он является центральным элементом видения Маска по отправке людей и грузов на Марс.

