SpaceX получила разрешение на увеличение запусков Starship

SpaceX во вторник получила ключевое одобрение регуляторных органов США на увеличение ежегодного количества запусков ракет Starship из Техаса и посадок ракет-носителей в различных водоемах, что позволило космической компании Илона Маска значительно расширить развитие своей гигантской ракеты для полета на Марс, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), завершая многолетний обзор, заявило, что предложение SpaceX об увеличении количества запусков Starship в Техасе с пяти до 25 не повлияет на окружающую среду, как и связанные с этим посадки ракет-носителей или потенциальные взрывы ракет над Мексиканским заливом и некоторыми международными водами.

Агентство заявило, что определило, что изменение лицензии SpaceX для Starship для поддержки увеличенной ракетной активности "не повлияет на качество окружающей среды" в соответствии с американским законом о национальной политике в области охраны окружающей среды, основного закона об охране окружающей среды, требующего рассмотрения FAA.

Зеленый свет от регулятора - это благо для огромной ракеты, которая должна сыграть ключевую роль в космической программе США, особенно при президенте Дональде Трампе, пишет издание.

Маск, который потратил четверть миллиарда долларов на поддержку предвыборной кампании Трампа, повлиял на космическую повестку администрации, чтобы привести ее в соответствие со своим видением отправки людей на Марс, в пункт назначения, для которого предназначен Starship.

В документе, подробно описывающем решение FAA, говорится, что SpaceX, как условие для увеличения ее активности запусков, должна выполнить ряд общественных обязанностей, чтобы компенсировать свое влияние на окружающую среду. Это включает проведение ежеквартальных уборок пляжей, пожертвования в экологические организации, тестирование воды вблизи черепах.

Хотя решение, принятое во вторник, дает SpaceX зеленый свет на ускорение работы со Starship, компания не сообщила, когда она планирует снова провести испытательный запуск ракеты после нескольких взрывов во время испытаний.

Дополнение

Решение FAA было принято через несколько дней после того, как сотрудники SpaceX, подрядчики и другие жители, проживающие недалеко от Starbase, ракетного кампуса компании в Техасе, проголосовали в субботу за включение этого района в муниципалитет, шаг, который дает SpaceX больше контроля над развитием территории и некоторые новые полномочия по запускам.

SpaceX, самый активный в мире оператор запусков, также хочет расширить свои другие площадки в Калифорнии, где она пытается получить разрешение регуляторных органов на удвоение частоты запусков Falcon 9, и во Флориде, где она хочет получить доступ к третьей стартовой площадке в штате.