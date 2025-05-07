SpaceX получила разрешение на увеличение запусков Starship

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция
Эксклюзив
07:07 • 11724 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

06:41 • 13119 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

06:12 • 22462 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 70172 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 111869 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 78986 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 73888 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 75638 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 124971 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 55193 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+11°
2.5м/с
59%
748 мм
Популярные новости

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

6 мая, 22:31 • 32883 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

7 мая, 01:44 • 35075 просмотра

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

03:18 • 29898 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

03:30 • 29294 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 22540 просмотра
публикации

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 22569 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 68923 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 88097 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 124971 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 132528 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 41517 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 92038 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 89569 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 101296 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 49241 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

SpaceX получила разрешение на увеличение запусков Starship

Киев • УНН

 • 946 просмотра

SpaceX получила одобрение регулирующих органов США на увеличение количества запусков Starship из Техаса. Компания планирует расширить разработку ракеты для полета на Марс.

SpaceX получила разрешение на увеличение запусков Starship

SpaceX во вторник получила ключевое одобрение регуляторных органов США на увеличение ежегодного количества запусков ракет Starship из Техаса и посадок ракет-носителей в различных водоемах, что позволило космической компании Илона Маска значительно расширить развитие своей гигантской ракеты для полета на Марс, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), завершая многолетний обзор, заявило, что предложение SpaceX об увеличении количества запусков Starship в Техасе с пяти до 25 не повлияет на окружающую среду, как и связанные с этим посадки ракет-носителей или потенциальные взрывы ракет над Мексиканским заливом и некоторыми международными водами.

Агентство заявило, что определило, что изменение лицензии SpaceX для Starship для поддержки увеличенной ракетной активности "не повлияет на качество окружающей среды" в соответствии с американским законом о национальной политике в области охраны окружающей среды, основного закона об охране окружающей среды, требующего рассмотрения FAA.

Зеленый свет от регулятора - это благо для огромной ракеты, которая должна сыграть ключевую роль в космической программе США, особенно при президенте Дональде Трампе, пишет издание.

Маск, который потратил четверть миллиарда долларов на поддержку предвыборной кампании Трампа, повлиял на космическую повестку администрации, чтобы привести ее в соответствие со своим видением отправки людей на Марс, в пункт назначения, для которого предназначен Starship.

В документе, подробно описывающем решение FAA, говорится, что SpaceX, как условие для увеличения ее активности запусков, должна выполнить ряд общественных обязанностей, чтобы компенсировать свое влияние на окружающую среду. Это включает проведение ежеквартальных уборок пляжей, пожертвования в экологические организации, тестирование воды вблизи черепах.

Хотя решение, принятое во вторник, дает SpaceX зеленый свет на ускорение работы со Starship, компания не сообщила, когда она планирует снова провести испытательный запуск ракеты после нескольких взрывов во время испытаний.

Дополнение

Решение FAA было принято через несколько дней после того, как сотрудники SpaceX, подрядчики и другие жители, проживающие недалеко от Starbase, ракетного кампуса компании в Техасе, проголосовали в субботу за включение этого района в муниципалитет, шаг, который дает SpaceX больше контроля над развитием территории и некоторые новые полномочия по запускам.

SpaceX, самый активный в мире оператор запусков, также хочет расширить свои другие площадки в Калифорнии, где она пытается получить разрешение регуляторных органов на удвоение частоты запусков Falcon 9, и во Флориде, где она хочет получить доступ к третьей стартовой площадке в штате.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
SpaceX
Калифорния
Дональд Трамп
Техас
Элон Маск
Сокол 9
Соединенные Штаты
Флорида
Brent
$62.88
Bitcoin
$96,558.00
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,400.59
Ethereum
$1,830.50