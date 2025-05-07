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Шахед-136

SpaceX отримала дозвіл на нарощування запусків Starship

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

SpaceX отримала схвалення регуляторних органів США на збільшення кількості запусків Starship з Техасу. Компанія планує розширити розробку ракети для польоту на Марс.

SpaceX отримала дозвіл на нарощування запусків Starship

SpaceX у вівторок отримала ключове схвалення регуляторних органів США на збільшення щорічної кількості запусків ракет Starship із Техасу та посадок ракет-носіїв у різних водоймах, що дозволило космічній компанії Ілона Маска значно розширити розвиток своєї гігантської ракети для польоту на Марс, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), завершуючи багаторічний огляд, заявило, що пропозиція SpaceX про збільшення кількості запусків Starship у Техасі з п'яти до 25 не вплине на навколишнє середовище, як і пов'язані з цим посадки ракет-носіїв або потенційні вибухи ракет над Мексиканською затокою і деякими міжнародними водами.

Агентство заявило, що визначило, що зміна ліцензії SpaceX для Starship для підтримки збільшеної ракетної активності "не вплине на якість навколишнього середовища" відповідно до американського закону про національну політику в галузі охорони навколишнього середовища, основного закону про захист навколишнього середовища, що вимагає розгляду FAA.

Зелене світло від регулятора - це благо для величезної ракети, яка має відіграти ключову роль у космічній програмі США, особливо за президента Дональда Трампа, пише видання.

Маск, який витратив чверть мільярда доларів на підтримку передвиборної кампанії Трампа, вплинув на космічну повістку адміністрації, щоб привести її у відповідність зі своїм баченням відправки людей на Марс, у пункт призначення, для якого призначений Starship.

У документі, що докладно описує рішення FAA, ідеться, що SpaceX, як умова для збільшення її активності запусків, повинна виконати низку громадських обов'язків, щоб компенсувати свій вплив на навколишнє середовище. Це включає проведення щоквартальних прибирань пляжів, пожертвування в екологічні організації, тестування води поблизу черепах.

Хоча рішення, ухвалене у вівторок, дає SpaceX зелене світло на прискорення роботи зі Starship, компанія не повідомила, коли вона планує знову провести випробувальний запуск ракети після кількох вибухів під час випробувань.

Доповнення

Рішення FAA було ухвалено через кілька днів після того, як співробітники SpaceX, підрядники та інші жителі, які проживають недалеко від Starbase, ракетного кампуса компанії в Техасі, проголосували в суботу за включення цього району в муніципалітет, крок, який дає SpaceX більше контролю над розвитком території та деякі нові повноваження щодо запусків.

SpaceX, найактивніший у світі оператор запусків, також хоче розширити свої інші майданчики у Каліфорнії, де вона намагається отримати дозвіл регуляторних органів на подвоєння частоти запусків Falcon 9, та у Флориді, де вона хоче отримати доступ до третього стартового майданчика у штаті.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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